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    «Удинезе» объявил о приобретении нападающего «Реала» Кристо, на которого претендовал «Зенит»

    Форвард «Реала» Кристо стал игроком «Удинезе», сообщает официальный сайт клуба.

    Сумма трансфера пока неизвестна. 21-летний испанец заключил с фриульцами контракт до 2024 года.

    Ранее утверждалось, что мадридский клуб хочет выручить от продажи своего игрока 10 миллионов евро.

    • Кристо находился в структуре «Реала» с 2017 года.
    • За основную команду нападающий провел четыре матча и забил один гол.
    • Рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
    • В начале июля сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита».

    Источник: Официальный сайт «Удинезе»

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