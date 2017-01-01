«Удинезе» объявил о приобретении нападающего «Реала» Кристо, на которого претендовал «Зенит»

Форвард «Реала» Кристо стал игроком «Удинезе», сообщает официальный сайт клуба.
Сумма трансфера пока неизвестна. 21-летний испанец заключил с фриульцами контракт до 2024 года.
Ранее утверждалось, что мадридский клуб хочет выручить от продажи своего игрока 10 миллионов евро.
- Кристо находился в структуре «Реала» с 2017 года.
- За основную команду нападающий провел четыре матча и забил один гол.
- Рыночная стоимость – 5 миллионов евро.
- В начале июля сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Зенита».