«Удинезе» объявил о приобретении нападающего «Реала» Кристо, на которого претендовал «Зенит»

Форвард «Реала» Кристо стал игроком «Удинезе», сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера пока неизвестна. 21-летний испанец заключил с фриульцами контракт до 2024 года.

Ранее утверждалось, что мадридский клуб хочет выручить от продажи своего игрока 10 миллионов евро.