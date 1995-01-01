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    Football Italia: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры о переходе Дибалы

    «Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.

    Как сообщает Football Italia, английский клуб уже вступил в переговоры о трансфере 25-летнего аргентинца.

    По информации источника, туринцы потребуют за своего игрока не менее 80 миллионов евро.

    Сам Дибала передумал уходить из «Ювентуса» и рассчитывает остаться в клубе.

    • В прошлом сезоне форвард забил 10 голов и сделал пять ассистов в 42 матчах.
    • Его контракт с действующим чемпионом Италии рассчитан до 2022 года.
    • Рыночная стоимость футболиста – 85 миллионов евро.

    Источник: Football Italia

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