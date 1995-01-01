Football Italia: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры о переходе Дибалы

«Манчестер Юнайтед» проявляет предметный интерес к нападающему «Ювентуса» Пауло Дибале.

Как сообщает Football Italia, английский клуб уже вступил в переговоры о трансфере 25-летнего аргентинца.

По информации источника, туринцы потребуют за своего игрока не менее 80 миллионов евро.

Сам Дибала передумал уходить из «Ювентуса» и рассчитывает остаться в клубе.