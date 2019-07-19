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    Марсело: «Для меня Неймар лучше Азара»

    Защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело сравнил своего нового одноклубника Эдена Азара и партнера по национальной команде Неймара.

    «Неймар отличается непредсказуемостью. Против него невозможно защититься. Я был бы очень рад, если бы он оказался в «Реале». Клуб должен делать все, чтобы подписывать лучших игроков мира. Его прошлое в «Барселоне» это не проблема.

    Азар – футболист топ-уровня. Как и у Неймара, у него есть все качества, чтобы находиться в пятерке лучших игроков планеты. Он впечатляет. Но их нельзя сравнивать. Для меня Неймар лучше Азара», – сказал Марсело.

    • В прошлом сезоне 27-летний Неймар забил 23 мяча и сделал 13 ассистов в 28 матчах за «ПСЖ».
    • 28-летний Азар в составе «Челси» провел 52 игры в минувшей кампании, отличился 21 голом и 17 результативными передачами.

    Источник: Marca

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