Марсело: «Для меня Неймар лучше Азара»

Защитник «Реала» и сборной Бразилии Марсело сравнил своего нового одноклубника Эдена Азара и партнера по национальной команде Неймара.

«Неймар отличается непредсказуемостью. Против него невозможно защититься. Я был бы очень рад, если бы он оказался в «Реале». Клуб должен делать все, чтобы подписывать лучших игроков мира. Его прошлое в «Барселоне» это не проблема.

Азар – футболист топ-уровня. Как и у Неймара, у него есть все качества, чтобы находиться в пятерке лучших игроков планеты. Он впечатляет. Но их нельзя сравнивать. Для меня Неймар лучше Азара», – сказал Марсело.