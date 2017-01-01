На матче «Динамо» – «Рубин» впервые в РПЛ будет работать VAR. Подрядчик – «Матч ТВ»

Президент РФС Александр Дюков анонсировал использование системы видеопомощи судьям во втором туре РПЛ. Дебют VAR состоится на матче «Динамо» – «Рубин».

«РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ. IFAB дал официальный допуск. Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR.

РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и Матч ТВ. Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным. Первым матчем, на котором мы используем систему, станет «Динамо» – «Рубин», – сообщил функционер.