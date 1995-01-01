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    Мещеряков: «У Гилерме были хорошие предложения, но он предпочел остаться в «Локомотиве»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал продление контракта с вратарем Гилерме. Ранее сообщалось, что натурализованным бразильцем интересуется «Спартак».

    «У Гилерме были хорошие предложения от других клубов, но он предпочeл остаться в «Локомотиве». Я всегда доволен, когда игроки предпочитают клуб, в котором они играют, другим более хорошим предложениям.

    Вся шумиха в прошлом, Маринато принял важное для себя решение. Контракт продлeн. Для нас страница со всем, что было до подписания, перевернута», – сказал Мещеряков.

    • Гилерме перешел в «Локомотив» из «Атлетико Паранаэнсе» в 2007 году за 1,25 миллиона евро.
    • Игрок провел за москвичей 289 матчей (110 – на ноль) и пропустил 276 голов.
    • «Локомотив» осенью выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

    Источник: «Чемпионат»

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