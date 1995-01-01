Мещеряков: «У Гилерме были хорошие предложения, но он предпочел остаться в «Локомотиве»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков прокомментировал продление контракта с вратарем Гилерме. Ранее сообщалось, что натурализованным бразильцем интересуется «Спартак».

«У Гилерме были хорошие предложения от других клубов, но он предпочeл остаться в «Локомотиве». Я всегда доволен, когда игроки предпочитают клуб, в котором они играют, другим более хорошим предложениям.

Вся шумиха в прошлом, Маринато принял важное для себя решение. Контракт продлeн. Для нас страница со всем, что было до подписания, перевернута», – сказал Мещеряков.