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    Медведев: «Зенит» не интересуется Крицюком. Ведем переговоры с нашим воспитанником, играющим за рубежом»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не собирается приобретать голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка. Ранее сообщалось об интересе петербуржцев к 28-летнему футболисту южан.

    «Нет, это не соответствует действительности. Ищем ли мы вратаря? У нас Лунев – вратарь номер один. Также есть Михаил Кержаков, который готов выйти на замену в любое время. Плюс ведем переговоры с нашим воспитанником, голкипером, играющим за рубежом. Надеюсь, они завершатся успешно», – сказал Медведев.

    • 8 июля «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» хочет подписать голкипера «Сарпсборг 08» Александра Васютина, выпускника своей академии.
    • Контракт Крицюка с «Краснодаром» рассчитан до июня 2020 года.
    • В сезоне-2018/19 вратарь провел за краснодарцев 17 матчей и пропустил 15 голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +127

      evgevg13 16 минут назад

      Чисто по-русски: сначала продали за рубеж за копейки, а теперь выкупим за: ... надцать лямов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2066

      TOL47 19 минут назад

      В СКА рулил, теперь на футбол перешёл. Ох штатный руководила

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