Медведев: «Зенит» не интересуется Крицюком. Ведем переговоры с нашим воспитанником, играющим за рубежом»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не собирается приобретать голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка. Ранее сообщалось об интересе петербуржцев к 28-летнему футболисту южан.

«Нет, это не соответствует действительности. Ищем ли мы вратаря? У нас Лунев – вратарь номер один. Также есть Михаил Кержаков, который готов выйти на замену в любое время. Плюс ведем переговоры с нашим воспитанником, голкипером, играющим за рубежом. Надеюсь, они завершатся успешно», – сказал Медведев.