Медведев: «Зенит» не интересуется Крицюком. Ведем переговоры с нашим воспитанником, играющим за рубежом»

Чисто по-русски: сначала продали за рубеж за копейки, а теперь выкупим за: ... надцать лямов.
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб не собирается приобретать голкипера «Краснодара» Станислава Крицюка. Ранее сообщалось об интересе петербуржцев к 28-летнему футболисту южан.
«Нет, это не соответствует действительности. Ищем ли мы вратаря? У нас Лунев – вратарь номер один. Также есть Михаил Кержаков, который готов выйти на замену в любое время. Плюс ведем переговоры с нашим воспитанником, голкипером, играющим за рубежом. Надеюсь, они завершатся успешно», – сказал Медведев.
- 8 июля «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» хочет подписать голкипера «Сарпсборг 08» Александра Васютина, выпускника своей академии.
- Контракт Крицюка с «Краснодаром» рассчитан до июня 2020 года.
- В сезоне-2018/19 вратарь провел за краснодарцев 17 матчей и пропустил 15 голов.