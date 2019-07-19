Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    2 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    3 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?

    Компанию, связанную с Рамосом, оштрафовали на 250 тысяч за незаконную вырубку столетних дубов

    Пленарное заседание города Алькобендас (провинция Мадрид), состоявшееся на внеочередной сессии сегодня, 19 июля, единогласно одобрило штраф в отношении компании Aguileña de Inversiones SA, которая связана с капитаном «Реала» Серхио Рамосом.

    Компания заплатит 250 тысяч евро за незаконную вырубку несколько десятков столетних дубов и других деревьев. Кроме того, Aguileña de Inversiones SA обязана заменить их, предоставив городскому совету деревья для посадки в зеленых зонах.

    С конца 2017 года компания совершила несколько несанкционированных вырубок от 60-ти до 90 деревьев разных видов, включая сосны, тополя, дубы и оливковые деревья. Многие из них были огромного размера.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:36
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8135

      DeStar 28 минут назад

      Интересно еще как связан) не думаю ,что футболисту зарабатывающему десятки лямов в год, а он кроме зп явно еще много имеет, нужен , млять лес, в количестве несколько десятков дубов) или связан тем, что там его одноклассник работает где-то?)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +372

      Hala Madrid 1 час назад

      Надо было для начала в "Единую Россию" вступить

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +127

      evgevg13 1 час назад

      Чисто "футбольная" новость. Браво "Бомбардир"! Так держать!!!

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72554
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru