Компанию, связанную с Рамосом, оштрафовали на 250 тысяч за незаконную вырубку столетних дубов

Пленарное заседание города Алькобендас (провинция Мадрид), состоявшееся на внеочередной сессии сегодня, 19 июля, единогласно одобрило штраф в отношении компании Aguileña de Inversiones SA, которая связана с капитаном «Реала» Серхио Рамосом.

Компания заплатит 250 тысяч евро за незаконную вырубку несколько десятков столетних дубов и других деревьев. Кроме того, Aguileña de Inversiones SA обязана заменить их, предоставив городскому совету деревья для посадки в зеленых зонах.

С конца 2017 года компания совершила несколько несанкционированных вырубок от 60-ти до 90 деревьев разных видов, включая сосны, тополя, дубы и оливковые деревья. Многие из них были огромного размера.