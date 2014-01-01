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    «Дядя Рома, а Никола дома? Он выйдет?» ЦСКА представил промо-ролик к матчу с «Оренбургом»

    ЦСКА выпустил промо-видео, посвященное первому домашнему матча москвичей в сезоне, который они проведут в рамках второго тура РПЛ против «Оренбурга».

    Героями ролика стали юные болельщики ЦСКА, которые пришли на «ВЭБ Арену» и просили у генерального директора клуба Романа Бабаева, выйдет ли на поле полузащитник Никола Влашич.

    Встреча ЦСКА – «Оренбург» пройдет в субботу, 20 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +768

      Томик 39 минут назад

      Что-то в этом ролике было лишним...А, Бабаев. Из-за него это и смотрелось поделкой 90-х. Хуже детей сыграл. Ему только Веллитона подворотнями пугать.

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      Рейтинг: +1443

      _Kesh_Suntar_ 49 минут назад

      После таких видео роликов, всегда были ничья и поражения!,,,

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