«Дядя Рома, а Никола дома? Он выйдет?» ЦСКА представил промо-ролик к матчу с «Оренбургом»

Что-то в этом ролике было лишним...А, Бабаев. Из-за него это и смотрелось поделкой 90-х. Хуже детей сыграл. Ему только Веллитона подворотнями пугать.
ЦСКА выпустил промо-видео, посвященное первому домашнему матча москвичей в сезоне, который они проведут в рамках второго тура РПЛ против «Оренбурга».
Героями ролика стали юные болельщики ЦСКА, которые пришли на «ВЭБ Арену» и просили у генерального директора клуба Романа Бабаева, выйдет ли на поле полузащитник Никола Влашич.
Встреча ЦСКА – «Оренбург» пройдет в субботу, 20 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.