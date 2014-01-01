«Дядя Рома, а Никола дома? Он выйдет?» ЦСКА представил промо-ролик к матчу с «Оренбургом»

ЦСКА выпустил промо-видео, посвященное первому домашнему матча москвичей в сезоне, который они проведут в рамках второго тура РПЛ против «Оренбурга».

Героями ролика стали юные болельщики ЦСКА, которые пришли на «ВЭБ Арену» и просили у генерального директора клуба Романа Бабаева, выйдет ли на поле полузащитник Никола Влашич.

Встреча ЦСКА – «Оренбург» пройдет в субботу, 20 июля, и начнется в 19:00 по московскому времени.