Сульшер: «МЮ» работает над одним-двумя трансферами»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер заявил, что манкунианцы ведут работу по комплектованию команды. По словам специалиста, «МЮ» может совершить одно или два приобретения до закрытия трансферного окна.

«Что ж, как я уже говорил, мы работаем над одним или двумя трансферами. Моя цель состоит в том, чтобы команды подготовились к играм и тренировкам.

Будущее Лукаку (ранее сообщалось, что бельгиец может перейти в «Интер»)? У меня нет ничего нового по этому поводу с тех пор, как я в последний раз разговаривал с вами.

Мы работаем над тем, чтобы собрать конкурентоспособную команду. У нас есть множество способов игры», – сказал Сульшер.

По итогам сезона-2018/19 «Юнайтед» занял в АПЛ шестое место и выступит в Лиге Европы.