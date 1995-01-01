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    Двум экс-игрокам сборной Англии предложили деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре

    Двум бывшим игрокам сборной Англии Солу Кэмпбеллу и Стэну Коллимору предложили деньги за критику чемпионата мира-2022.

    Экс-футболистам предложили оплатить участие в конференции в Лондоне, на которой они должны были негативно высказаться в адрес заявки Катара на проведение мирового первенства в рамках пропагандистской войны, которая ведется между страной-хозяйкой турнира и конкурирующими государствами Персидского залива во главе с ОАЭ и Саудовской Аравией.

    Катар выиграл право на проведение ЧМ-2022 в декабре 2010 года. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

    Источник: The Times

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