Двум экс-игрокам сборной Англии предложили деньги за критику ЧМ-2022 в Катаре

Двум бывшим игрокам сборной Англии Солу Кэмпбеллу и Стэну Коллимору предложили деньги за критику чемпионата мира-2022.

Экс-футболистам предложили оплатить участие в конференции в Лондоне, на которой они должны были негативно высказаться в адрес заявки Катара на проведение мирового первенства в рамках пропагандистской войны, которая ведется между страной-хозяйкой турнира и конкурирующими государствами Персидского залива во главе с ОАЭ и Саудовской Аравией.

Катар выиграл право на проведение ЧМ-2022 в декабре 2010 года. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.