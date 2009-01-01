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    Джанаев: «Меня оклеветал человек, имевший отношение к руководству «Спартака»

    Вратарь «Сочи» Сослан Джанаев рассказал о том, почему у него не получилось сохранить место в «Спартаке».

    – Спартаковский этап закончился скандалом. Цитируем Арсена Минасова, вашего бывшего агента: «После матчей с «Крыльями» и ЦСКА негодяи лживо обвинили Джанаева в нечестной игре». Что это было?

    – Узнал-то я обо всем лишь через два с половиной года, которые на правах аренды отыграл в «Тереке» и «Алании». Вернулся в «Спартак», и Минасов сказал, что ходят такие слухи. Как я понял, Федун сразу дал команду Джанаева зачехлить. Самое обидное – даже не разобравшись!

    – Что дальше?

    – Контракт со «Спартаком» продолжал действовать, но в основе на меня не рассчитывали. Передали слова Карпина: «Есть Дикань, Ребров и Песьяков. Четвертый вратарь ни к чему». Вариантов особых не было. Тут подходит Бушманов, главный тренер «Спартака-2»: «Хочешь за нас во второй лиге поиграть?» – «Почему нет? Практика-то нужна…» – «Хорошо, вносим тебя в заявку на сезон». Приступил к тренировкам. Вскоре в Тарасовке матч против основного состава. Готовлюсь, вдруг на разминке Бушманов отводит в сторону: «Сос, ты не играешь. Карпин запретил».

    – Ваша реакция?

    – Шок. Подходить к Карпину, выяснять что да как, не стал. До конца года тренировался со второй командой, но ни одного матча за нее так и не провел.

    – Как полагаете, это решение Карпина? Или Федуна?

    – Не знаю. Если когда-нибудь увижу Леонида Арнольдовича, надеюсь, удастся с ним поговорить, объяснить ситуацию. Моя совесть чиста. Чтобы доказать это, в любой момент готов пройти проверку на полиграфе. Когда разрывали контракт, прямо спросил у Асхабадзе, генерального директора: «Откуда информация о нечестной игре? Почему меня не вызвали, не спросили? Вы же знаете – сантиметра не отдам на футбольном поле!» Как раз тогда «Спартак» бился с ЦСКА, Тема Ребров ошибся – выбежал за пределы штрафной, маханул, пропустили. 0:1. Говорю: «Вот, про любого вратаря можно сказать то же самое. Давайте пойдем на детектор лжи. Я в себе уверен!»

    – Кто же вас оклеветал?

    – Человек, который имел отношение к руководству «Спартака». Сейчас в клубе его уже нет.

    – Когда виделись с ним последний раз?

    – Давно, еще в «Спартаке». Но тогда я не знал, что он про меня наговорил.

    • В 2009-м Джанаев совершил две ключевые ошибки в решающих матчах чемпионата России, в двух матчах подряд против «Крыльев Советов» и ЦСКА, выронив мяч в ворота.
    • Джанаев – воспитанник ЦСКА.
    • Вратарь покинул «Спартак» в 2014-м, перейдя в «Ростов».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:43
    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +10974

      bset 10 минут назад

      Дааа, непростая карьера. Еще и в ЦСКА позвали, а потом прокатили с контрактом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6432

      ufos73 1 час назад

      Вот оно оказывается че! А я грешным делом подумал, что он просто мяч поймать не может...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +19

      Волька 1 час назад

      Вратарь-дырка!Не по мужски плакать о неудачной карьере.Все поезд ушел

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8874

      vm777 1 час назад

      Что за мода пошла? Я кое-что про кое-кого знаю, но не скажу, я же такой обиженный и загадочный.
      А суть в том, что Джанаев хоть и ошибся в конце сезона 2009, но не он один виноват в том,что Спартак проиграл борьбу за золото.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3485

      ivan-football-fan 1 час назад

      А какая разница - рукожоп или предатель?
      По результатам и оценка...

      1
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      Рейтинг: +947

      den161 1 час назад

      Сослав Джанаев??? автор, але)))

      0
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      Рейтинг: +2213

      paracetamol 2 часа назад

      Почему лживо? Помню, он такие бабочки пропускал, которые пацаны в спортшколе ловят. Вся Рашка смеялась.

      -3
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      ...
      Рейтинг: +1137

      zabvo9406 > paracetamol 1 час назад

      Знаешь, Рашка, это как кличка, как можно так пох у ис тически относиться в стране, в которой живёшь???? Ты же себя дол б о ё битком не называешь!!!! Не стоит так выражаться, а если не нравиться Родина твоя, пис дуй на все четыре стороны!!!!

      6
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      Рейтинг: +4188

      subbotaspartak 2 часа назад

      ...Есть Дикань, Ребров и Песьяков....
      Когда есть такие трое - с тренером согласиться готов.

      3
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      Рейтинг: +3979

      Persona_non_Grata > subbotaspartak 1 час назад

      Особенно Диканя выделю из этой троицы.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5282

      piligrim1986 2 часа назад

      ну это бред конечно, просто сосан рукожоп и без обвинений)))

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