Клопп: «Вы видите, что делает «МЮ» в трансферное окно. «Арсенал» хочет усилиться. В АПЛ не будет дуэли между «Сити» и «Ливерпулем»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о противостоянии с «Манчестер Сити» в следующем сезоне АПЛ.

«Будет хорошо, если мы окажемся рядом с «Манчестер Сити». Это единственный способ пройти их. Уже ясно, что они снова будут фаворитами. Никаких проблем.

Все команды начнут снова: не будет дуэли между «Ман Сити» и «Ливерпулем» и всеми остальными, кто будет смотреть на нас. Премьер-лига не такая, во всех матчах сложно играть.

Вы видите, что «Манчестер Юнайтед» делает в трансферное окно, или что они, вероятно, сделают. «Арсенал» хочет усилиться. У «Челси» своя ситуация [трансферный бан – прим. «Бомбардира»], но они понимают молодых парней, возвращают тех, кто был в аренде. «Эвертон» – вероятно, никто не захочет услышать о нем здесь – из года в год усиливает команду.

У нас много работы, и это то, о чем мы должны беспокоиться, а не то, как мы можем победить «Сити». Это не единственное, что мы должны сделать, потому что есть много других вещей», – сказал Клопп.

«Манчестер Сити» победил в прошлом розыгрыше АПЛ, опередив «Ливерпуль» на одно очко.