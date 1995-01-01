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    Клопп: «Вы видите, что делает «МЮ» в трансферное окно. «Арсенал» хочет усилиться. В АПЛ не будет дуэли между «Сити» и «Ливерпулем»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос о противостоянии с «Манчестер Сити» в следующем сезоне АПЛ.

    «Будет хорошо, если мы окажемся рядом с «Манчестер Сити». Это единственный способ пройти их. Уже ясно, что они снова будут фаворитами. Никаких проблем.

    Все команды начнут снова: не будет дуэли между «Ман Сити» и «Ливерпулем» и всеми остальными, кто будет смотреть на нас. Премьер-лига не такая, во всех матчах сложно играть.

    Вы видите, что «Манчестер Юнайтед» делает в трансферное окно, или что они, вероятно, сделают. «Арсенал» хочет усилиться. У «Челси» своя ситуация [трансферный бан – прим. «Бомбардира»], но они понимают молодых парней, возвращают тех, кто был в аренде. «Эвертон» – вероятно, никто не захочет услышать о нем здесь – из года в год усиливает команду.

    У нас много работы, и это то, о чем мы должны беспокоиться, а не то, как мы можем победить «Сити». Это не единственное, что мы должны сделать, потому что есть много других вещей», – сказал Клопп.

    «Манчестер Сити» победил в прошлом розыгрыше АПЛ, опередив «Ливерпуль» на одно очко.

    Источник: Sky Sports

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8131

      DeStar 1 час назад

      ну мю как раз таки что-то совсем тихий, и вряд ли будет соперником сити и ливерпуля. челси бан , арсенал будет покупать по 20 лямов игроков на " авось из троих да один заиграет", а вот про ТТХ клопп забыл, они так-то реально единственные. кто может хоть как-то попробовать конкурировать, хотя и они не смогут по итогу

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