Слова вызывают уважение к игроку, Симеоне это заслуживает."""""""""""""""" к
Защитник «Атлетико» Киран Триппьер высказался о предстоящей работе с главным тренером клуба Диего Симеоне.
- О трансфере Триппьера объявили вчера.
- Контракт с футболистом рассчитан на три года.
«Годами следя за «Атлетико», вы видите, чего он требует от команды, видите командную этику. Они отдают все за команду, за эмблему. Это как большая семья, и я хотел стать ее частью.
Для меня это один из лучших тренеров в мире. Играть за него и отдавать все за него – это привилегия.
Очевидно, что АПЛ – одна из лучших лиг в мире, но когда «Атлетико» заинтересовался мной, я не думал дважды. Я и Покеттино обсудили мое будущее. Я объяснил, что у меня есть возможность, которую я не хочу упускать», – сказал Триппьер.
- Триппьер стал первым англичанином в «Атлетико» за последние 95 лет.
- В сезоне-2018/19 футболист провел за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.