Защитник «Атлетико» Киран Триппьер высказался о предстоящей работе с главным тренером клуба Диего Симеоне.

О трансфере Триппьера объявили вчера.

Контракт с футболистом рассчитан на три года.

«Годами следя за «Атлетико», вы видите, чего он требует от команды, видите командную этику. Они отдают все за команду, за эмблему. Это как большая семья, и я хотел стать ее частью.

Для меня это один из лучших тренеров в мире. Играть за него и отдавать все за него – это привилегия.

Очевидно, что АПЛ – одна из лучших лиг в мире, но когда «Атлетико» заинтересовался мной, я не думал дважды. Я и Покеттино обсудили мое будущее. Я объяснил, что у меня есть возможность, которую я не хочу упускать», – сказал Триппьер.