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    Триппьер: «Играть за Симеоне – это привилегия. Он один из лучших тренеров в мире»

    Защитник «Атлетико» Киран Триппьер высказался о предстоящей работе с главным тренером клуба Диего Симеоне.

    • О трансфере Триппьера объявили вчера.
    • Контракт с футболистом рассчитан на три года.

    «Годами следя за «Атлетико», вы видите, чего он требует от команды, видите командную этику. Они отдают все за команду, за эмблему. Это как большая семья, и я хотел стать ее частью.

    Для меня это один из лучших тренеров в мире. Играть за него и отдавать все за него – это привилегия.

    Очевидно, что АПЛ – одна из лучших лиг в мире, но когда «Атлетико» заинтересовался мной, я не думал дважды. Я и Покеттино обсудили мое будущее. Я объяснил, что у меня есть возможность, которую я не хочу упускать», – сказал Триппьер.

    • Триппьер стал первым англичанином в «Атлетико» за последние 95 лет.
    • В сезоне-2018/19 футболист провел за «Тоттенхэм» 38 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал пять результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «Атлетико»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +13414

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Слова вызывают уважение к игроку, Симеоне это заслуживает."""""""""""""""" к

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4640

      84aivengo 1 час назад

      согласен... симеоне с характером и способный

      0
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