Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    Кого оскорбил Уткин? Тест «Бомбардира»
    2 Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    Тест для гиков: что вы знаете о групповом этапе Лиги чемпионов
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    Клопп: «Мы много вложили в команду в последние два сезона. «Ливерпуль» не может тратиться так каждый год»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансферную кампанию клуба в межсезонье.

    «Мы довольно расслаблены в этом плане. Посмотрим, кто придет. Как я и говорил, это не будет самое крупное трансферное окно «Ливерпуля». Мы много вложили в команду в последние два сезона. Мы не можем тратиться так каждый год.

    Люди говорят об этом как о «еще 300 или 200 миллионах фунтов». В мире, вероятно, только два клуба – «Сити» и «ПСЖ» (может, еще «Барселона» и «Реал»), которые могут тратить столько каждый год.

    Но у нас все хорошо. Я доволен командой, мы счастливы», – сказал Клопп.

    • В межсезонье «Ливерпуль» подписал 17-летнего защитника Сеппа ван ден Берга.
    • В недавнем интервью Клопп сказал, что Алекс Окслэд-Чемберлен и Риан Брустер (которые пропустили большую часть прошлого сезона из-за травм) – это новые игроки для команды.

    Источник: Sky Sports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:38
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1031

      Derzkiy1 10 минут назад

      В Ливерпуле все хорошо , если только Чалова )))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79059
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72526
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru