Клопп: «Мы много вложили в команду в последние два сезона. «Ливерпуль» не может тратиться так каждый год»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал трансферную кампанию клуба в межсезонье.

«Мы довольно расслаблены в этом плане. Посмотрим, кто придет. Как я и говорил, это не будет самое крупное трансферное окно «Ливерпуля». Мы много вложили в команду в последние два сезона. Мы не можем тратиться так каждый год.

Люди говорят об этом как о «еще 300 или 200 миллионах фунтов». В мире, вероятно, только два клуба – «Сити» и «ПСЖ» (может, еще «Барселона» и «Реал»), которые могут тратить столько каждый год.

Но у нас все хорошо. Я доволен командой, мы счастливы», – сказал Клопп.