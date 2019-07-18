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    Семак: «Был бы рад, если бы Кокорин поскорее вернулся и заключил контракт с «Зенитом»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что очень ждет возвращения в команду нападающего Александра Кокорина, который отбывает срок в колонии.

    – Продолжит ли клуб следить за здоровьем Кокорина? Допускаете ли вы, что он сыграет за «Зенит»?

    – Следить сложно, доступа нет. Неоднократно говорил, что был бы рад, если бы он поскорее вернулся и заключил контракт с клубом, принося пользу нашей команде.

    • В октябре прошлого года Кокорин, его младший брат Кирилл Кокорин, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и Александр Протасовицкий были арестованы по статьям «Побои» и «Хулиганство» за участие в нескольких драках в центре Москвы.
    • 8 мая 2019 года суд приговорил братьев Кокориных к одному году и шести месяцам лишения свободы, Мамаева и Протасовицкого – к году и пяти месяцам.
    • 4 июля все четверо были направлены в исправительную колонию №4 Белгородской области.
    • Контракт Кокорина с «Зенитом» истек 30 июня.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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