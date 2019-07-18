Семак: «Был бы рад, если бы Кокорин поскорее вернулся и заключил контракт с «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что очень ждет возвращения в команду нападающего Александра Кокорина, который отбывает срок в колонии.

– Продолжит ли клуб следить за здоровьем Кокорина? Допускаете ли вы, что он сыграет за «Зенит»?

– Следить сложно, доступа нет. Неоднократно говорил, что был бы рад, если бы он поскорее вернулся и заключил контракт с клубом, принося пользу нашей команде.