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    Фернандо – о карьере в «Спартаке»: «Больше было хороших моментов, чем плохих»

    17 июля 2016 года бразильский полузащитник Фернандо перешел в «Спартак».

    В интервью клубной пресс-службе 27-летний футболист высказался о периоде карьеры в московской команде.

    «Прежде всего, эти три года запомнились чемпионским сезоном. Когда я только пришел, мы выиграли титул, такой долгожданный, такой желаемый всеми, и, безусловно, это останется в памяти навсегда.

    Больше было хороших моментов, чем плохих. Нельзя этого сказать про прошлый сезон, который выдался не очень удачным. В общем и целом, в «Спартаке» было много хороших и добрых вещей. Выделить что-то не могу», – сказал хавбек.

    • «Спартак» купил Фернандо у «Сампдории» за 12,5 миллиона евро.
    • За три сезона игрок провел 96 матчей, забил 12 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Официальный твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3663

      ivany4 1 час назад

      Похоже на подведение итогов, когда стоишь на распутье.

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