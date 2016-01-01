Фернандо – о карьере в «Спартаке»: «Больше было хороших моментов, чем плохих»

17 июля 2016 года бразильский полузащитник Фернандо перешел в «Спартак».

В интервью клубной пресс-службе 27-летний футболист высказался о периоде карьеры в московской команде.

«Прежде всего, эти три года запомнились чемпионским сезоном. Когда я только пришел, мы выиграли титул, такой долгожданный, такой желаемый всеми, и, безусловно, это останется в памяти навсегда.

Больше было хороших моментов, чем плохих. Нельзя этого сказать про прошлый сезон, который выдался не очень удачным. В общем и целом, в «Спартаке» было много хороших и добрых вещей. Выделить что-то не могу», – сказал хавбек.