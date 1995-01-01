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    Эмери анонсировал подписание «Арсеналом» 3-4 новых игроков

    Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о трансферных планах лондонского клуба.

    «Я могу сказать болельщикам, что мы собираемся создать очень хорошую команду с теми игроками, которые есть сейчас, а также с тремя или четырьмя футболистами, которые могут появиться в составе в ближайшие дни. Речь идет о больших игроках, которые могут улучшить команду прямо сейчас.

    Мы очень, очень требовательны. Мы сначала рассматриваем подписание очень дорогого футболиста, если это не получается, то идем по списку вниз. Идет постоянный поиск усиления состава», – сказал Эмери.

    • Ранее сообщалось, что из-за непопадания в Лигу чемпионов трансферный бюджет «Арсенала» будет ограниченным.
    • Руководство клуба планировало выделить на покупку новичков 50 миллионов евро.

    Источник: The Mirror

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