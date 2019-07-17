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    Фернандо – перед игрой с «Ростовом»: «Матч в Австрии я бы всерьез не рассматривал: это была подготовка»

    Полузащитник «Спартака» Фернандо подвел итоги трех лет, проведенных в московском клубе и высказался о предстоящем матче РПЛ с «Ростовом».

    – Прежде всего прошедшие годы запомнились золотым сезоном, когда мы выиграли долгожданный титул: это останется в памяти навсегда. Вообще, много было классных моментов! Даже не могу выделить одно, самое яркое мгновение.

    – Впереди матч с «Ростовом». Последние встречи с этим соперником складывались для «Спартака» неудачно. Чем так опасны ростовчане?

    – Это хорошая команда, которая очень сильна в обороне. Мы давно не выигрывали у «Ростова», особенно в гостях. Но например, недавний матч в Австрии я бы всерьез не рассматривал: это была подготовка. А в субботу все будет совсем иначе. Мы выйдем и будем биться, как в финале. Понятно, что нужно выполнять установки тренера, но не менее важно, чтобы у каждого в этот вечер горели глаза.

    • Фернандо подписал контракт со «Спартаком» 17 июля 2016 года.
    • Матч с «Ростовом» на Кубке «Париматч» Премьер завершился поражением «Спартака» со счетом 0:2.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 21:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: -116

      DonBaton 1 час назад

      Это мы ещё мало рот открывали и не все жопу подставили чтобы колхоз отымел вас больше

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