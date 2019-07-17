Полузащитник «Спартака» Фернандо подвел итоги трех лет, проведенных в московском клубе и высказался о предстоящем матче РПЛ с «Ростовом».

– Прежде всего прошедшие годы запомнились золотым сезоном, когда мы выиграли долгожданный титул: это останется в памяти навсегда. Вообще, много было классных моментов! Даже не могу выделить одно, самое яркое мгновение.

– Впереди матч с «Ростовом». Последние встречи с этим соперником складывались для «Спартака» неудачно. Чем так опасны ростовчане?

– Это хорошая команда, которая очень сильна в обороне. Мы давно не выигрывали у «Ростова», особенно в гостях. Но например, недавний матч в Австрии я бы всерьез не рассматривал: это была подготовка. А в субботу все будет совсем иначе. Мы выйдем и будем биться, как в финале. Понятно, что нужно выполнять установки тренера, но не менее важно, чтобы у каждого в этот вечер горели глаза.