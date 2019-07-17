Медведев опроверг информацию об интересе «Зенита» к Гилерме

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется вратарем «Локомотива» Гилерме.

«Это не соответствует действительности, мы кандидатуру Гильерме даже не рассматривали. Это безосновательные спекуляции», – сказал Медведев.

Об интересе «Зенита» к Гилерме сообщил журналист Нобель Арустамян. По его данным, в трансфере заинтересован главный тренер санкт-петербуржцев Сергей Семак.

Действующий контракт вратаря с «Локомотивом» истекает в декабре этого года.

Джанаев перешел в «Сочи», Берг – в «Краснодар». Таблица летних трансферов РПЛ