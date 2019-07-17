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    Медведев опроверг информацию об интересе «Зенита» к Гилерме

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что клуб интересуется вратарем «Локомотива» Гилерме.

    «Это не соответствует действительности, мы кандидатуру Гильерме даже не рассматривали. Это безосновательные спекуляции», – сказал Медведев.

    • Об интересе «Зенита» к Гилерме сообщил журналист Нобель Арустамян. По его данным, в трансфере заинтересован главный тренер санкт-петербуржцев Сергей Семак.
    • Действующий контракт вратаря с «Локомотивом» истекает в декабре этого года.

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    Источник: «Р-спорт»

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    Сегодня, 20:58
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6989

      parevg 1 минуту назад

      Мы кандидатуру Гильерме даже не рассматривали, у нас газпром есть...

      0
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      Рейтинг: +63

      батя86 4 минуты назад

      я вот понять не могу,почему к нему такой интерес?!?!?ведь обычный вратарь!!!

      0
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      Рейтинг: +1176

      латунный сепаратист 29 минут назад

      а зачем зениту вратарь и так выграют

      0
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      Рейтинг: +4909

      батог 32 минуты назад

      Ну вот, а я обрадовался !

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