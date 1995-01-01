Румменигге: «У Левандовски тело, как у Шварценеггера»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге сравнил нападающего команды Роберта Левандовски со знаменитым голливудским актером Арнольдом Шварценеггером.

Он заявил, что тело 30-летнего поляка не уступает телу американского экс-культуриста и бывшего губернатора штата Калифорния. 30 июля Шварценеггеру исполнится 72 года.

«Роберт развивается, он чувствует себя очень комфортно в «Баварии». Если посмотреть на его тело и его выступления – он может играть на нынешнем уровне еще несколько лет. Такой игрок не сдается.

У Роберта такое же тело, как у Арнольда Шварценеггера», – сказал Румменигге.

Левандовски перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» летом 2014 года.