Гризманн: «Большая удача, что я учился у Симеоне. Благодаря ему я играю на очень высоком уровне»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн, перешедший накануне из «Атлетико», поблагодарил Диего Симеоне за годы совместной работы в мадридском клубе.
«Большая удача быть учеником Симеоне. Благодаря ему я играю на очень высоком уровне. В «Атлетико» нет выходных и всегда очень много физической работы и тактических занятий. Никто не теряет концентрацию», – заявил французский футболист.
- Стоимость перехода Гризманна составила 120 миллионов евро.
- Нападающий выступал за мадридский клуб с 2014 года.
- За этот период он сыграл в 257 матчах, забил 133 гола и отдал 50 результативных передач.