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    Гризманн: «Большая удача, что я учился у Симеоне. Благодаря ему я играю на очень высоком уровне»

    Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн, перешедший накануне из «Атлетико», поблагодарил Диего Симеоне за годы совместной работы в мадридском клубе.

    «Большая удача быть учеником Симеоне. Благодаря ему я играю на очень высоком уровне. В «Атлетико» нет выходных и всегда очень много физической работы и тактических занятий. Никто не теряет концентрацию», – заявил французский футболист.

    • Стоимость перехода Гризманна составила 120 миллионов евро.
    • Нападающий выступал за мадридский клуб с 2014 года.
    • За этот период он сыграл в 257 матчах, забил 133 гола и отдал 50 результативных передач.

    Источник: Goal.com

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