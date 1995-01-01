Гризманн: «Большая удача, что я учился у Симеоне. Благодаря ему я играю на очень высоком уровне»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн, перешедший накануне из «Атлетико», поблагодарил Диего Симеоне за годы совместной работы в мадридском клубе.

«Большая удача быть учеником Симеоне. Благодаря ему я играю на очень высоком уровне. В «Атлетико» нет выходных и всегда очень много физической работы и тактических занятий. Никто не теряет концентрацию», – заявил французский футболист.