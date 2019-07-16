Де Лаурентис: «Не понимаю, почему «Реал» отдал Хамеса «Баварии» просто так, а у нас просят 42 миллиона»

вот поэтому и просят, для тебя же 13 миллионов ничего не значат
Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, что недоволен позицией «Реала» относительно перехода полузащитника Хамеса Родригеса в клуб из Неаполя.
«Я не понимаю, почему «Баварии» Хамеса отдали бесплатно, а у нас требуют 42 миллиона евро. Их бюджет больше в три раза. Если бы мы могли взять Хамеса в аренду, мы бы сейчас ничего и не говорили, и подписали бы еще одного футболиста», – заявил президент «Наполи».
- Последние два сезона Хамес провел в мюнхенской «Баварии».
- Мюнхенцы отказались выкупать футболиста за 42 миллиона евро, но заплатили 13 миллионов за продление аренды.
- Контракт колумбийца с «Реалом» действует до лета 2021 года.