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    Де Лаурентис: «Не понимаю, почему «Реал» отдал Хамеса «Баварии» просто так, а у нас просят 42 миллиона»

    Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, что недоволен позицией «Реала» относительно перехода полузащитника Хамеса Родригеса в клуб из Неаполя.

    «Я не понимаю, почему «Баварии» Хамеса отдали бесплатно, а у нас требуют 42 миллиона евро. Их бюджет больше в три раза. Если бы мы могли взять Хамеса в аренду, мы бы сейчас ничего и не говорили, и подписали бы еще одного футболиста», – заявил президент «Наполи».

    • Последние два сезона Хамес провел в мюнхенской «Баварии».
    • Мюнхенцы отказались выкупать футболиста за 42 миллиона евро, но заплатили 13 миллионов за продление аренды.
    • Контракт колумбийца с «Реалом» действует до лета 2021 года.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 08:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1022

      Dizayner 1 час назад

      вот поэтому и просят, для тебя же 13 миллионов ничего не значат

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