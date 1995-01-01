Ди Марцио: агент Модрича встретился с «Миланом»

Руководство «Милана» заинтересовано в приобретении полузащитника «Реала» Луки Модрича.

Агент хорватского футболиста Владо Лемич, согласно информации журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио, прилетал в Милан для встречи с руководителями местной команды.

Источник отмечает, что сделку осложняет зарплата Модрича. «Реал» платит действующему обладателю «Золотого мяча» 12 миллионов евро в год.