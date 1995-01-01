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    Ди Марцио: агент Модрича встретился с «Миланом»

    Руководство «Милана» заинтересовано в приобретении полузащитника «Реала» Луки Модрича.

    Агент хорватского футболиста Владо Лемич, согласно информации журналиста Sky Sports Italia Джанлуки Ди Марцио, прилетал в Милан для встречи с руководителями местной команды.

    Источник отмечает, что сделку осложняет зарплата Модрича. «Реал» платит действующему обладателю «Золотого мяча» 12 миллионов евро в год.

    • В прошедшем сезоне Модрич сыграл в 46 матчах за мадридцев, забил четыре гола и сделал восемь ассистов.
    • Прошлым летом полузащитника признали лучшим игроком ЧМ-2018.

    Источник: Сайт журналиста Джанлуки ди Марцио

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