Ахметов: «Роналду и Месси – инопланетяне, но любимый футболист с детства Криштиану»

Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что его футбольным кумиром является форвард Криштиану Роналду, а также сравнил португальца с Лионелем Месси.

«Любимый футболист, конечно, Криштиану Роналду с детства. Он является моим кумиром. Приятно просто наблюдать за его мотивацией, менталитетом, за тем, как он работает.

В чем его отличие от Месси? Они оба великие. Мало кто может достичь такого уровня, как два этих игрока, в ближайшие годы. Они просто инопланетяне. Не зря они взяли по пять «Золотых мячей».

Они имеют разные стили, но мне с детства просто понравился Роналду. Я всегда за ним наблюдал, брал у него что-то. Конечно, Месси дано, он тоже делает невероятные вещи в плане игры.

Роналду просто машина, которая добивается результата за счет своей колоссальной работы. Это, безусловно, не может не импонировать. Тут стоит только учиться у обоих. Они делают невероятные вещи», – сказал Ахметов.