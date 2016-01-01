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    Ахметов: «Роналду и Месси – инопланетяне, но любимый футболист с детства Криштиану»

    Полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов заявил, что его футбольным кумиром является форвард Криштиану Роналду, а также сравнил португальца с Лионелем Месси.

    «Любимый футболист, конечно, Криштиану Роналду с детства. Он является моим кумиром. Приятно просто наблюдать за его мотивацией, менталитетом, за тем, как он работает.

    В чем его отличие от Месси? Они оба великие. Мало кто может достичь такого уровня, как два этих игрока, в ближайшие годы. Они просто инопланетяне. Не зря они взяли по пять «Золотых мячей».

    Они имеют разные стили, но мне с детства просто понравился Роналду. Я всегда за ним наблюдал, брал у него что-то. Конечно, Месси дано, он тоже делает невероятные вещи в плане игры.

    Роналду просто машина, которая добивается результата за счет своей колоссальной работы. Это, безусловно, не может не импонировать. Тут стоит только учиться у обоих. Они делают невероятные вещи», – сказал Ахметов.

    • 34-летний Роналду в прошлом сезоне сыграл 43 матча в составе «Ювентуса», забил 28 мячей и сделал 13 ассистов.
    • 32-летний Месси в минувшей кампании отличился 51 голом и 22 результативными передачами в 50 играх за «Барселону».

    Источник: Официальный сайт РФС

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