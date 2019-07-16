Малиновский стал игроком «Аталанты»

«Аталанта» на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Генка» Руслана Малиновского.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 13,7 миллиона евро.

Условия контракта между украинцем и бергамским клубом пока не разглашаются.