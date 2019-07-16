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    Малиновский стал игроком «Аталанты»

    «Аталанта» на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Генка» Руслана Малиновского.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 13,7 миллиона евро.

    Условия контракта между украинцем и бергамским клубом пока не разглашаются.

    • Малиновский – воспитанник «Шахтера».
    • За «Генк» 26-летний футболист выступал с января 2016 года.
    • За 3,5 сезона хавбек провел 135 матчей, забил 30 голов и сделал 32 результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт «Аталанты»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1565

      Ubuntu 16 минут назад

      Кто это вообще такой? Почему новость о его переходе в главных?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6740

      Skull_Boy 33 минуты назад

      Хороший выбор, да и конкуренция не слабая будет, а то перешел бы в Спартак, деградация и похороны

      0
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