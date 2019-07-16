Малиновский стал игроком «Аталанты»

Кто это вообще такой? Почему новость о его переходе в главных?
«Аталанта» на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника «Генка» Руслана Малиновского.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 13,7 миллиона евро.
Условия контракта между украинцем и бергамским клубом пока не разглашаются.
- Малиновский – воспитанник «Шахтера».
- За «Генк» 26-летний футболист выступал с января 2016 года.
- За 3,5 сезона хавбек провел 135 матчей, забил 30 голов и сделал 32 результативные передачи.