Карпин – о сравнении с Клоппом: «Может, это Клопп на Карпина похож?»

Нельзя это сравнивать с Клоппом..))
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что слышал о сравнении с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.
Недавно российский специалист стал пользоваться очками. Немец также давно носит очки.
– Когда успели приобрести очки? Почему выбрали такой вариант?
– Просто на них прогрессивные линзы, они должны быть большими. Выбрал в Ростове.
– Часто слышали про сравнение с Клоппом?
– Слышал. Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились?
- Карпин возглавил ростовчан в декабре 2017 года.
- В прошлом сезоне команда под его руководством заняла девятое место в РПЛ.