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    Карпин – о сравнении с Клоппом: «Может, это Клопп на Карпина похож?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что слышал о сравнении с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

    Недавно российский специалист стал пользоваться очками. Немец также давно носит очки.

    – Когда успели приобрести очки? Почему выбрали такой вариант?

    – Просто на них прогрессивные линзы, они должны быть большими. Выбрал в Ростове.

    – Часто слышали про сравнение с Клоппом?

    – Слышал. Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились?

    • Карпин возглавил ростовчан в декабре 2017 года.
    • В прошлом сезоне команда под его руководством заняла девятое место в РПЛ.

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5479

      mihail200606 4 минуты назад

      Нельзя это сравнивать с Клоппом..))

      0
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      Рейтинг: +13394

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Как хорошо, что между ними выбирать не надо, т.к. Ливерпуль и Ростов не конкуренты. Оба они крутые. Остаётся толь ко желать, чтобы быстрее сошлись где-нибудь в ЛЧ или ЛЕ.

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