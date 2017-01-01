Карпин – о сравнении с Клоппом: «Может, это Клопп на Карпина похож?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что слышал о сравнении с тренером «Ливерпуля» Юргеном Клоппом.

Недавно российский специалист стал пользоваться очками. Немец также давно носит очки.

– Когда успели приобрести очки? Почему выбрали такой вариант?

– Просто на них прогрессивные линзы, они должны быть большими. Выбрал в Ростове.

– Часто слышали про сравнение с Клоппом?

– Слышал. Ну и? Или, может, Клопп на Карпина похож? Или Карпин на Клоппа, потому что очки у Клоппа раньше появились?