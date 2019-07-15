Сын Покеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом»

Сын главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино Маурицио подписал новый контракт с лондонским клубом.

Об этом 18-летний игрок сообщил в своем инстаграме.

В сезоне-2018/19 правый атакующий полузащитник выступал за команду «Тоттенхэма» U18, за которую провел 15 матчей в юношеской АПЛ, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

Теперь ожидается, что Покеттино-младший перейдет в команду U23 и сыграет в трофее английской лиги. Соперниками «Тоттенхэма U23» по группе А южной зоны турнира будут «Ипсвич», «Джиллингем» и «Колчестер».