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    РПЛ: «В перерыве матча «Зенит» – «Тамбов» был задержан нарушитель в нетрезвом состоянии. Фанаты пытались его отбить»

    Директор по безопасности РПЛ Александр Мейтин сообщил об инциденте, произошедшем во время матча первого тура между «Зенитом» и «Тамбовом» (2:1). По его словам, в перерыве игры на стадионе были задержаны нарушители в нетрезвом виде.

    «В перерыве матча «Зенит» — «Тамбов» росгвардия задерживала нарушителей в нетрезвом состоянии. Болельщики попытались его отбить, но всe было улажено быстро. Доставили в отделение, составили протокол. Убитых и раненых нет», – сказал Мейтин.

    Во втором туре «Зенит» в гостях встретится с «Сочи», а «Тамбов» сыграет на выезде против «Локомотива».

    Источник: «Чемпионат»

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