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    «Сочи» опубликовал, а затем удалил таблицу РПЛ после 1 тура с учетом VAR. В ней «Спартак» – на 15 месте

    Пресс-служба «Сочи» в твиттере опубликовала свой вариант турнирной таблицы РПЛ после первого тура.

    В ней сочинцы расположили команды так, как если бы в матчах использовалась система видепомощи арбитрам (VAR).

    В стартовой игре чемпионата России «Сочи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1. Сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что победный гол москвичи забили с нарушением правил. Также он отметил, что главный арбитр Владимир Москалев был обязан назначать пенальти в ворота «Спартака».

    Спустя некоторое время твит был удален.

    «Моменты можно пересчитать как блюда в скромной адлерской столовой». Влюбляемся в твиттер «Сочи»

    Источник: Твиттер «Сочи»

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    16.07.2019 15:59
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +9164

      vm777 17 июля 2019, 08:52

      В прошлом сезоне была одна команда, которая вела "дерзкий твиттер" и тоже в 1 туре возмущалась судейством на просторах социальной сети. По итогам сезона вылетели в Фнл, т.к. пресс-служба работала активнее игроков и тренерского штаба. Как бы Сочи не пойти по их пути.

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      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 17 июля 2019, 07:06

      А с хе..ра...ли они себе победу присудили??? был бы ВАР был бы и пенальти в ворота Сочи за игру рукой об этом пусть тоже пару слов скажут, а то ишь разошлись...
      но отстойной игры Спартака это не отменяет...

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      Рейтинг: +854

      amazonaws 16 июля 2019, 21:58

      - 1. Из интервью судейского начальника Егорова.
      Вопрос Егорову: — Что ещё можно выделить из резонансных ошибок?
      Ответ Егорова: — «Зенит» — «Спартак» в первом круге (сезон 2018/19.
      Не лучшая игра для Володи Москалёва.
      Он, наверное, просто был не готов к такому матчу.
      Сначала не дал пенальти после падения Педро Роши.
      Я был на стадионе, это происходило прямо подо мной.
      Я ещё тогда подумал: «Вот неваляшка Педро Роша».
      И никто не возмущался, даже сам игрок, а оказывается, что Иванович действительно наступил ему на ногу.
      Дальше – эпизод с Фернандо и Дриусси.
      Спартаковец нечаянно задел ногой соперника по лицу в своей штрафной.
      Судья оценил, что сначала футболист сыграл в мяч.
      А тоже надо было ставить пенальти.
      Потом ещё Рассказову вторую жёлтую не дали минут за 10 до конца матча.
      Понять, почему арбитр не назначил пенальти, я могу, но как ты не показываешь вторую жёлтую? Это недопустимо.
      Где-то и мы недоработали, например, ошиблись с назначениями — как в случае с Лапочкиным на матче «Краснодар» — «Спартак», он их судил в третий раз подряд.
      Дважды это было до меня, просто у меня не было этой статистики.
      Я руководствовался своими критериями.
      — Кстати, насколько контролируете ситуацию с VAR?
      — У нас всё под контролем, арбитры готовы к VAR.
      Когда будет отмашка – мы будем работать.
      — Если судьи не получают назначений, они, выходит, живут на одну зарплату?
      — Да. 30 тысяч – зарплата от РФС каждому арбитру и помощнику арбитра в РПЛ. Минус налоги.

      - 2. Дело ясное, что дело ТЁМНОЕ и криминальное!!!
      Как судил Москалёв, так судят только согласно ЦЕНЫ вопроса!!!
      А что толку что Москалёва отстранят на несколько игр!
      Да он только за одну игру ЗАРАБОТАЛ больше, чем за судейство всего сезона!!!!
      Что Москалёву кратковременный отдых???
      Москалёв прилично ЗАРАБОТАЛ и поделился с нужными людьми в РФС и теперь может смело ехать на Мальдивы и плевать в потолок и на всех!!!

      - 3. Очень ГРУБО спартаковские играли и НЕЩАДНО травмировали игроков Сочи.
      Но виноваты оказались не ГРУБИЯНЫ спартаковцы, а сочинцы,
      которых оскандалившийся Москалёв посадил на свисток.
      Скандалист Москалёв закрыл свои БЕССТЫЖИЕ глаза на ТОТАЛЬНУЮ грубость и хамство игроков Спартака!!!
      Как минимум ДЕВЯТЬ желтых он должен был показать спартаковским за ГРУБОСТЬ и ещё одного УДАЛИТЬ!
      Но Москалёв, согласно ЦЕНЫ вопроса, прощал спартаковцев за ГРУБОСТЬ и ХАМСТВО!!!

      - 4 Без совести и морали чиновники РФС, которые всячески ТОРМОЗЯТ установку системы ВАР в нашем чемпионате!!!
      Если бы стояла система ВАР, то Москалёва призвали бы к ответу и не позволили бы ему СКАНДАЛИТЬ и сажать сочинцев на свисток!!!
      А ведь я предупреждал до старта этого сезона, что в первом же туре будут судейские скандалы.
      Теперь вам понятно, как Спартак будет бороться за место в Лиге чемпионов при помощи судейского и административного ресурса РФС в этом сезоне!
      С судьями уже РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ работа проведена и ОПЛАЧЕНА!!!
      Цены и расценки растут ежегодно и судьи на этом КРИМИНАЛЬНО обогащаются!!!!
      Федун ГОТОВ выложить судьям БЕШЕНЫЕ деньги, только бы они ему помогли НЕ ЧЕСТНО занять второе или первое место.
      Каким образом???
      Помогать Спартаку, на судейских скандалах, отбирать очки у всех основных конкурентов и периферийных соперников.

      - 5. А кто мешал чиновникам РФС установить систему VAR уже в этом сезоне 2019/20?
      Угадайте с 1-го раза.
      Правильно!
      Они не хотят терять деньги, которые около футбольные дельцы платят судьям за нужный результат.
      Вот почему чиновники РФС всячески ТОРМОЗЯТ установку системы VAR в нашем чемпионате!
      Кто платит, тот и заказывает этот судейский БЕСПРЕДЕЛ.
      Хоть ЧЁРТА лысого ЗАСУДЯТ, только плати.
      Судьи делятся с чиновниками РФС и те их ОТМАЗЫВАЮТ от наказания.
      Систему VAR надо внедрять и как можно быстрее, чтобы положить конец судейскому беспределу наших судей!
      Что хотят, то и вытворяют, потому что знают, что их ОТМАЖУТ и поставят по-новой скандалить.
      Честный судья не боится видеоповторов.
      Видео повторов ВАР боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат!
      Судьи КОШМАРЯТ наш футбол и СКАНДАЛЯТ!

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      Рейтинг: +9164

      vm777 > amazonaws 17 июля 2019, 11:49

      В ворота Зенита не поставили пенальти в игре с Тамбовом
      Локо забил свой гол с нарушением правил
      Они тоже судей купили?
      И да, в ворота Сочи Москалев также не поставил пенальти и их фолы он тоже несколько раз пропустил. Видимо не доплатили?

      1
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 16 июля 2019, 21:10

      ФК Сочи освоил фотошоп???)))
      А с какой дури они себе 3 очка приписали? Или они забили, а гол был неправильно отменён?

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV 16 июля 2019, 20:44

      а че не на первое себя поставили, выше зенита лезть не позволяет статус фарма?

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 июля 2019, 20:37

      А в чем проблема изменить результат или устроить переигровку? Что там по регламенту?

      0
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      Рейтинг: +57

      ТОРНАДO 16 июля 2019, 20:31

      Согласно таблице Ф.К. "Сочи" чемпионом России 2020 досрочно стал Ф.К."Сочи"

      5
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      Рейтинг: +897

      loko-the_best 16 июля 2019, 20:19

      Ну с учётом var и Локо мог бы оказаться с нулем очков) стенку пристроили с нарушением)

      1
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      Рейтинг: +1953

      evgevg13 16 июля 2019, 19:23

      Говоруны, играть надо, забить 3-4 плюхи и не вспоминать потом об ошибках судьи. А если тяму нет только и остаётся брехать...

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > evgevg13 16 июля 2019, 21:42

      имели шансы забить, сами виноваты что не забили.
      а в концовке устали...

      3
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 16 июля 2019, 19:09

      Эта таблица по поговорке: если б бабушке ..й, она б дедушкой была.

      9
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