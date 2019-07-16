«Сочи» опубликовал, а затем удалил таблицу РПЛ после 1 тура с учетом VAR. В ней «Спартак» – на 15 месте

В прошлом сезоне была одна команда, которая вела "дерзкий твиттер" и тоже в 1 туре возмущалась судейством на просторах социальной сети. По итогам сезона вылетели в Фнл, т.к. пресс-служба работала активнее игроков и тренерского штаба. Как бы Сочи не пойти по их пути.
Пресс-служба «Сочи» в твиттере опубликовала свой вариант турнирной таблицы РПЛ после первого тура.
В ней сочинцы расположили команды так, как если бы в матчах использовалась система видепомощи арбитрам (VAR).
В стартовой игре чемпионата России «Сочи» проиграл «Спартаку» со счетом 0:1. Сегодня глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что победный гол москвичи забили с нарушением правил. Также он отметил, что главный арбитр Владимир Москалев был обязан назначать пенальти в ворота «Спартака».
Спустя некоторое время твит был удален.
«Моменты можно пересчитать как блюда в скромной адлерской столовой». Влюбляемся в твиттер «Сочи»