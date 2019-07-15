Marca: «ПСЖ» не получал предложений по Неймару

когда уже эта санта-барбара закончится скажите мне а!?!?
По информации Marca, «ПСЖ» до сих пор не получил ни одного предложения от других клубов по трансферу нападающего Неймара.
Ранее сообщалось, что 27-летним игроком интересуется «Барселона», а сам он хочет вернуться в каталонский клуб.
В понедельник состоялась встреча между Неймаром и спортивным директором парижан Леонардо по поводу дальнейшего будущего футболиста. Как утверждает источник, на ней не было принято никаких решений.
Напомним, форвард с опозданием вернулся в расположение команды после выступлений за сборную Бразилии на Кубке Америки. «ПСЖ» применит к нему дисциплинарные меры.
- Неймар перешел во французский клуб из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
- Контракт нападающего с парижанами рассчитан до июня 2022 года.