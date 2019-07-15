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    Marca: «ПСЖ» не получал предложений по Неймару

    По информации Marca, «ПСЖ» до сих пор не получил ни одного предложения от других клубов по трансферу нападающего Неймара.

    Ранее сообщалось, что 27-летним игроком интересуется «Барселона», а сам он хочет вернуться в каталонский клуб.

    В понедельник состоялась встреча между Неймаром и спортивным директором парижан Леонардо по поводу дальнейшего будущего футболиста. Как утверждает источник, на ней не было принято никаких решений.

    Напомним, форвард с опозданием вернулся в расположение команды после выступлений за сборную Бразилии на Кубке Америки. «ПСЖ» применит к нему дисциплинарные меры.

    • Неймар перешел во французский клуб из «Барселоны» в 2017 году за 222 миллиона евро.
    • Контракт нападающего с парижанами рассчитан до июня 2022 года.

    Источник: Marca

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    Сегодня, 15:25
    Комментарии5
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      Рейтинг: +20

      Жорик секс обжорик 29 минут назад

      когда уже эта санта-барбара закончится скажите мне а!?!?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +627

      VVadic 34 минуты назад

      Почему ПСЖ не хочет Дембеля Кутунью Ракитича и Юмтити за Неймара? Отличное же предложение. Так он и дальше продолжит ныть и комедию ломать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13386

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      Неужели даже из РПЛ никто не звонил??? )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1032

      алдан2014 44 минуты назад

      Барса на последний трансфер Гризмана еле наскребла у банков.Какой там Неймар..Не самое ,на мой взгляд лучшее вложение.Капризный товарищь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17264

      Боцман59rus 53 минуты назад

      А барсе он нужен& потенциальный да по

      0
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