Marca: «ПСЖ» не получал предложений по Неймару

По информации Marca, «ПСЖ» до сих пор не получил ни одного предложения от других клубов по трансферу нападающего Неймара.

Ранее сообщалось, что 27-летним игроком интересуется «Барселона», а сам он хочет вернуться в каталонский клуб.

В понедельник состоялась встреча между Неймаром и спортивным директором парижан Леонардо по поводу дальнейшего будущего футболиста. Как утверждает источник, на ней не было принято никаких решений.

Напомним, форвард с опозданием вернулся в расположение команды после выступлений за сборную Бразилии на Кубке Америки. «ПСЖ» применит к нему дисциплинарные меры.