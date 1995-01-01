Агент Коутиньо: «Если Филиппе вернется в АПЛ, то это будет «Ливерпуль»

Представитель полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо Киа Джурабчан прокомментировал информацию о возможном уходе футболиста из клуба.

Ранее сообщалось, что бразилец может вернуться в «Ливерпуль» или перейти в «ПСЖ» или «Манчестер Юнайтед».

«Я не знаю об этих историях. Бартомеу (Жозеп, президент «Барселоны») был предельно ясен со мной, говоря, что не хочет, чтобы игрок покинул клуб, и что у него там есть будущее.

«Барселона» приложили огромные усилия, чтобы подписать Коутиньо. Он – самое дорогое приобретение каталонцев в истории и второе или третье по стоимости в мире.

За последние два года Филиппе выиграл три трофея в «Барселоне», так что он прекрасно провел там время.

Иногда игроки чувствуют себя немного некомфортно, иногда клубы не совсем им подходят. Если подобное произойдет, мы, вероятно, решим, что лучше для Филиппе. Сейчас такой ситуации не существует.

«Манчестер Юнайтед»? Это отличный клуб, и я испытываю к нему полное уважение. Но с точки зрения Филиппе это будет чрезвычайно трудно, почти невозможный переход.

Коутиньо было бы очень тяжело играть за любого из соперников «Ливерпуля», потому что он очень сильно привязан к этому клубу. Он провел там фантастическое время.

Но, как и все большие игроки, в какой-то момент вы хотите попробовать что-то новое в своей карьере, потому что она очень коротка. Но это (уход Коутиньо из «Ливерпуля») никак не отражается на том факте, что его сердце очень сильно связано с «Ливерпулем».

Многие из парней, которые уходят из «Ливерпуля», остаются фанатами клуба из-за его страстных фанатов. Поэтому Филиппе было бы тяжело перейти в стан соперника мерсисайдцев.

Каждый раз, когда мы обсуждали это, у нас происходил один и тот же разговор: ему было бы тяжело играть за другой клуб в АПЛ.

Возвращение Коутиньо в «Ливерпуль»? Дело в том, что там создана большая команда, в которой у тренера отличный сбалансированный состав. Это, вероятно, один из ведущих футбольных клубов в стране.

Считаю, это было бы очень тяжелым трансфером. Но большинство крупных сделок всегда очень и очень непростые.

Очевидно, что если бы Филиппе вернулся (в АПЛ), то это был бы «Ливерпуль». Но на данный момент, я думаю, это будет сложно, и переход будет зависеть от них», – сказал Джурабчан.