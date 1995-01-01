Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол
    Тест: насколько грамотно вы пишете про футбол

    «Ростов» – перед матчем со «Спартаком»: «Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом»

    «Ростов» опубликовал анонс к игре второго тура РПЛ со «Спартаком».

    Ростовчане опубликовали картинку, на которой изображен главный тренер команды Валерий Карпин в шлеме летчика и на фоне взрывов.

    «Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом!

    Ждем битву со «Спартаком»! 20 июля на «Ростов Арене»!» – говорится в сообщении пресс-службы ростовчан в твиттере.

    • Ранее Карпин возглавлял «Спартак».
    • После ухода тренера из клуба в 2014 году владелец москвичей Леонид Федун назвал его сбитым летчиком.
    • Матч «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 20 июля, и начнется в 21:30 по московскому времени.

    Источник: Твиттер «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:22
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +670

      Борат 20 минут назад

      сбитый лётчик в прошлом сезоне у федуна 6 очков из 6-ти возможных взял.
      в этом году федун заранее подготовится и зарядит условного москалёва!
      не удивлюсь если игрока ростова удалят и назначат пенальти!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5209

      piligrim1986 21 минуту назад

      а где ковер сзади?)))
      ну а если по делу - думаю, валера уделает пиджака

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +639

      petr69 51 минуту назад

      И совсем он не сбитый.Не подведет,- "отвалерьянит" по полной

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6991

      vka1970 1 час назад

      А не плохо ростовчане рекламу к матчу делают.
      Уважаю.
      Красавцы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1200

      Axe111 1 час назад

      Опять у 21:30 !!!!! рфс вы там вообще свой мозг или что там у вас в черепной коробочке забили деньгами,коррупцией и т.д.!!!!!! Вы позорище футбола!!!!!!!!!!!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      PahaSpartak 1 час назад

      Бывший тренер Спартака играет против бывшей команды Спартак, кто же победит в битве сбитых лётчиков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      PahaSpartak 1 час назад

      Валера, верим, надо же хоть кому-то верить в РПЛ....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +367

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Без москалева Спартаку придётся туго. Вангую уверенную игру Ростова при положительном, скорее всего, результате.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1159

      Manilov 1 час назад

      В лётных очках, шлеме и олимпийке..., действительно креативненько :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +579

      Grag 1 час назад

      Креативненько)

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79065
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72481
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru