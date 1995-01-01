«Ростов» – перед матчем со «Спартаком»: «Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом»

«Ростов» опубликовал анонс к игре второго тура РПЛ со «Спартаком».

Ростовчане опубликовали картинку, на которой изображен главный тренер команды Валерий Карпин в шлеме летчика и на фоне взрывов.

«Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом!

Ждем битву со «Спартаком»! 20 июля на «Ростов Арене»!» – говорится в сообщении пресс-службы ростовчан в твиттере.