«Ростов» – перед матчем со «Спартаком»: «Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом»

сбитый лётчик в прошлом сезоне у федуна 6 очков из 6-ти возможных взял.
в этом году федун заранее подготовится и зарядит условного москалёва!
не удивлюсь если игрока ростова удалят и назначат пенальти!
«Ростов» опубликовал анонс к игре второго тура РПЛ со «Спартаком».
Ростовчане опубликовали картинку, на которой изображен главный тренер команды Валерий Карпин в шлеме летчика и на фоне взрывов.
«Сбитый летчик опасен вдвойне. Он вновь за штурвалом!
Ждем битву со «Спартаком»! 20 июля на «Ростов Арене»!» – говорится в сообщении пресс-службы ростовчан в твиттере.
- Ранее Карпин возглавлял «Спартак».
- После ухода тренера из клуба в 2014 году владелец москвичей Леонид Федун назвал его сбитым летчиком.
- Матч «Ростов» – «Спартак» состоится в субботу, 20 июля, и начнется в 21:30 по московскому времени.