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    Александр Егоров: «Сухина делает свою работу, а судьи свою. За год он звонил мне один раз»

    Глава департамента судейства РФС Александр Егоров заявил, что начальник «Локомотива» и бывший арбитр Станислав Сухина не содействует работе действующих арбитров.

    «Все говорят: Сухина, Сухина, Сухина. Он делает свою работу, мы – свою. Если арбитр на матче «Локомотива» плохо отработает, то будет отстранен. Сколько звонков от Сухины за прошедший год было лично мне? Один.

    Это была реальная претензия перед полуфинальным матчем Кубка России с «Ростовом». Тогда мы до последнего ждали, дадут ли нам добро на VAR. Это влияло на то, кто поедет судить. У нас есть лишь девять аттестованных на VAR человек. Он мне позвонил и сказал: «Скажите мне имена арбитров, мне нужно заказывать отель». Я сказал, что пока информации нет. Он ответил: «Ну, тогда я жду вас в 17 часов на стадионе, игра у нас в 19:00». Я сказал: «Погодите. Это ваша работа. Когда у нас будет вся информация, мы дадим вам знать. Так что подождите. Но вы обязаны принять арбитров».

    Приняли ли? Естественно. Я посчитал, что с его стороны было не очень корректно так себя вести по отношению к нам. Особенно учитывая, что он знает специфику нашей работы. В тот момент мне было очень неприятно. Он сказал, что посчитал нужным, вероятно, думая, что мы тянем время из каких-то других соображений», – заявил Егоров.

    • Сухина бывший арбитр ФИФА.
    • Он обслуживал матчи Премьер-лиги с 2001 по 2012 год, после завершения карьеры арбитра инспектировал матчи чемпионата России.
    • В 2013-2016 гг. являлся заместителем главы департамента судейства и инспектирования РФС.

    Источник: «Чемпионат»

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