Александр Егоров – о назначении Лапочкина на Суперкубок России: «Если парень живет в Санкт-Петербурге, это не значит, что он зенитовский судья»

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал назначение арбитра Сергея Лапочкина на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:3).

«Нормально ли то, что матч между «Зенитом» и «Локомотивом» судил питерский арбитр? У нас уже были такие случаи. Москвич Алексей Николаев, например, обслуживал матч за Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом».

В чем вина Лапочкина – в том, что он стал лучшим арбитром по итогам сезона-2018/19? В регламенте Суперкубка написано, что матч должен обслуживать лучший судья прошлого сезона. Это награда! Можно десять лет судить РПЛ, а к такому матчу не подойти. Если парень живет в Санкт-Петербурге, это не значит, что он зенитовский судья. Вы должны понимать: все судьи работают на свое имя. Никто не захочет одним движением все взять и зачеркнуть», – заявил Егоров.

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