Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    Тест: факт о Гинере, Федуне или Галицком?
    2 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Александр Егоров – о назначении Лапочкина на Суперкубок России: «Если парень живет в Санкт-Петербурге, это не значит, что он зенитовский судья»

    Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров прокомментировал назначение арбитра Сергея Лапочкина на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом» (2:3).

    «Нормально ли то, что матч между «Зенитом» и «Локомотивом» судил питерский арбитр? У нас уже были такие случаи. Москвич Алексей Николаев, например, обслуживал матч за Суперкубок между ЦСКА и «Зенитом».

    В чем вина Лапочкина – в том, что он стал лучшим арбитром по итогам сезона-2018/19? В регламенте Суперкубка написано, что матч должен обслуживать лучший судья прошлого сезона. Это награда! Можно десять лет судить РПЛ, а к такому матчу не подойти. Если парень живет в Санкт-Петербурге, это не значит, что он зенитовский судья. Вы должны понимать: все судьи работают на свое имя. Никто не захочет одним движением все взять и зачеркнуть», – заявил Егоров.

    Суперкубок России. «Локомотив» обыграл «Зенит», у Алексея Миранчука дубль

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:26
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +668

      Борат 7 минут назад

      Лапочкин это антизенитовский судья. Скорее мясной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2394

      RotBerg 47 минут назад

      Москалёв может

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79065
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72481
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru