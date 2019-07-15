В Бразилии не вышло в эфир интервью с Неймаром о его будущем. Запись украли

В понедельник, 15 июля, на бразильском ТВ планировался показ интервью нападающего «ПСЖ» Неймара.

Бразилец должен был рассказать о том, где продолжит играть в предстоящем сезоне.

Журналист UOL Esporte Жоао Пауло Вергейро сообщил, что в воскресенье из его машины был похищен источник с записью эксклюзивного интервью. Багажник репортера вскрыли.

Неймар заявил действующему клубу, что хочет вернуться в «Барселону». Сам каталонский клуб не может покрыть полную сумму за трансфер игрока.

Футболист перешел в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.

Контракт нападающего с французским клубом рассчитан до июня 2022 года.

AS: сегодня Неймар проведет встречу с руководством «ПСЖ» по поводу своего будущего