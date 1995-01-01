«Чемпионат»: «Интернасьонал» отклонил предложение «Спартака по Доурадо

«Спартак» пытался купить полузащитника «Интернасьонала» Родриго Доурадо, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, московский клуб сделал предложение о трансфере 25-летнего футболиста, но получил отказ.

Ранее также сообщалось об интересе к бразильцу со стороны ЦСКА, но армейцы запросов о его покупке не делали.