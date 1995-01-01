Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: дороже фильм или футболист?
    Тест: дороже фильм или футболист?

    «Чемпионат»: «Интернасьонал» отклонил предложение «Спартака по Доурадо

    «Спартак» пытался купить полузащитника «Интернасьонала» Родриго Доурадо, сообщает «Чемпионат».

    По информации источника, московский клуб сделал предложение о трансфере 25-летнего футболиста, но получил отказ.

    Ранее также сообщалось об интересе к бразильцу со стороны ЦСКА, но армейцы запросов о его покупке не делали.

    • Контракт игрока с клубом рассчитан до декабря 2020 года.
    • В текущем сезоне Доурадо провел семь игр за «Интернасьонал» и отдал один ассист.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:49
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +18023

      oyabun 21 секунду назад

      Такое ощущение что уже от бессилия что угодно готовы на рынке взять, лишь бы галочку поставить.Профукали бездарно Хаджи, так заплатите какие просят деньги за Ванакена - хороший футболист позарез нужен для усиления

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6398

      ufos73 22 минуты назад

      "и отдал один ассист" за сколько отдал?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +83

      е5к.о.н.е.й.е5 39 минут назад

      Луановщина

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30725

      Полная Канистра 1 час назад

      и что это за футболист ё- п - та велика потеря от этого 1-го ассиста н/х он дался нам ищите в Европе нам 3х хватает на данный момент

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79061
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72467
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru