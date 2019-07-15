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    «Челси» продлил контракт с 20-летним хавбеком Маунтом

    «Челси» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Мэйсоном Маунтом.

    Новое соглашение между 20-летним футболистом и лондонским клубом рассчитано до лета 2024 года.

    «Это огромная гордость для меня и для моей семьи. Я присоединился к этому клубу в шесть лет, и моей целью всегда были выступления за основную команду. Я действительно с нетерпением жду предстоящего сезона и прилагаю все усилия, чтобы внести свой вклад в успехи «Челси». Я уже давно в клубе и, надеюсь, останусь здесь надолго», – сказал хавбек после подписания договора.

    • Маунт – воспитанник «Челси».
    • За основную команду лондонцев игрок пока не дебютировал.
    • Сдавался в аренду «Витессу» и «Дерби Каунти».
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Источник: Официальный сайт «Челси»

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