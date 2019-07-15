«Челси» продлил контракт с 20-летним хавбеком Маунтом

«Челси» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Мэйсоном Маунтом.

Новое соглашение между 20-летним футболистом и лондонским клубом рассчитано до лета 2024 года.

«Это огромная гордость для меня и для моей семьи. Я присоединился к этому клубу в шесть лет, и моей целью всегда были выступления за основную команду. Я действительно с нетерпением жду предстоящего сезона и прилагаю все усилия, чтобы внести свой вклад в успехи «Челси». Я уже давно в клубе и, надеюсь, останусь здесь надолго», – сказал хавбек после подписания договора.