«Челси» продлил контракт с 20-летним хавбеком Маунтом

«Челси» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Мэйсоном Маунтом.
Новое соглашение между 20-летним футболистом и лондонским клубом рассчитано до лета 2024 года.
«Это огромная гордость для меня и для моей семьи. Я присоединился к этому клубу в шесть лет, и моей целью всегда были выступления за основную команду. Я действительно с нетерпением жду предстоящего сезона и прилагаю все усилия, чтобы внести свой вклад в успехи «Челси». Я уже давно в клубе и, надеюсь, останусь здесь надолго», – сказал хавбек после подписания договора.
- Маунт – воспитанник «Челси».
- За основную команду лондонцев игрок пока не дебютировал.
- Сдавался в аренду «Витессу» и «Дерби Каунти».
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.