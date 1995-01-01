Джано: «Спартак» – моя жизнь. Сделаю все, чтобы продлить ее как можно дольше. Мои лучшие матчи еще впереди»

Слишком много счастья для меня и слишком много любви. Предпочёл бы на этом месте футболиста в Спартаке, а не юбиляра.
Пресс-служба «Спартака» сегодня опубликовала видео, посвященное пребыванию в клубе полузащитника Джано. Грузин дебютировал в составе москвичей ровно 10 лет назад в матче 1/16 финала Кубка России против «Краснодара» (2:1), забив победный гол на 90-й минуте.
Джано ответил на это постом в инстаграме.
«Безумно счастлив, что по воле судьбы я стал игроком «Спартака» и ровно 10 лет назад сыграл свой первый матч в футболке этого великого клуба!
Огромное спасибо всем тем, кто напутствовал меня на игру, кто был рядом на поле и кто поддерживал на трибунах стадионов. Кто делил со мной радость побед и горечь поражений. Словом, кто верил и продолжает верить в меня!
«Спартак» – моя жизнь. И буду делать все, чтобы она продлилась как можно дольше! Уверен, мои лучшие матчи еще впереди. Я люблю вас, красно-белые!» – написал Джано.
- В общей сложности 26-летний футболист провел в составе «Спартака» 137 матчей, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.
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— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 15 июля 2019 г.