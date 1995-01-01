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    Джано: «Спартак» – моя жизнь. Сделаю все, чтобы продлить ее как можно дольше. Мои лучшие матчи еще впереди»

    Пресс-служба «Спартака» сегодня опубликовала видео, посвященное пребыванию в клубе полузащитника Джано. Грузин дебютировал в составе москвичей ровно 10 лет назад в матче 1/16 финала Кубка России против «Краснодара» (2:1), забив победный гол на 90-й минуте.

    Джано ответил на это постом в инстаграме.

    «Безумно счастлив, что по воле судьбы я стал игроком «Спартака» и ровно 10 лет назад сыграл свой первый матч в футболке этого великого клуба!

    Огромное спасибо всем тем, кто напутствовал меня на игру, кто был рядом на поле и кто поддерживал на трибунах стадионов. Кто делил со мной радость побед и горечь поражений. Словом, кто верил и продолжает верить в меня!

    «Спартак» – моя жизнь. И буду делать все, чтобы она продлилась как можно дольше! Уверен, мои лучшие матчи еще впереди. Я люблю вас, красно-белые!» – написал Джано.

    • В общей сложности 26-летний футболист провел в составе «Спартака» 137 матчей, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.

    Источник: Инстаграм Джано

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +675

      Томик 30 минут назад

      Слишком много счастья для меня и слишком много любви. Предпочёл бы на этом месте футболиста в Спартаке, а не юбиляра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4169

      subbotaspartak 34 минуты назад

      Так обычно говорят,
      Когда нечего показать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6051

      silver29 1 час назад

      За 10 лет ноль в спортивном движении и развитии ((((

      1
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      Рейтинг: +377

      ВасяК 1 час назад

      Ну так даказывай свою любовь на поле!!!

      0
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      Рейтинг: +620

      Genz 1 час назад

      Джанго с остальными лизнули Федуна анус.

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