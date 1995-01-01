Джано: «Спартак» – моя жизнь. Сделаю все, чтобы продлить ее как можно дольше. Мои лучшие матчи еще впереди»

Пресс-служба «Спартака» сегодня опубликовала видео, посвященное пребыванию в клубе полузащитника Джано. Грузин дебютировал в составе москвичей ровно 10 лет назад в матче 1/16 финала Кубка России против «Краснодара» (2:1), забив победный гол на 90-й минуте.

Джано ответил на это постом в инстаграме.

«Безумно счастлив, что по воле судьбы я стал игроком «Спартака» и ровно 10 лет назад сыграл свой первый матч в футболке этого великого клуба!

Огромное спасибо всем тем, кто напутствовал меня на игру, кто был рядом на поле и кто поддерживал на трибунах стадионов. Кто делил со мной радость побед и горечь поражений. Словом, кто верил и продолжает верить в меня!

«Спартак» – моя жизнь. И буду делать все, чтобы она продлилась как можно дольше! Уверен, мои лучшие матчи еще впереди. Я люблю вас, красно-белые!» – написал Джано.

В общей сложности 26-летний футболист провел в составе «Спартака» 137 матчей, забил 16 голов и сделал 16 результативных передач.