Семин – об уходе и возвращении в «Локомотив», конфликте с Геркусом, победе в Лиге чемпионов

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал интервью программе «Тает лед» с Алексеем Ягудиным на телеканале «Матч ТВ».

«Бомбардир» выделил главное.

О своем уходе и возвращении в «Локомотив»

– Когда я уходил в 2010-м, не предполагал, что вернусь. Но потом я предъявил свои козыри, став чемпионом с «Динамо» (Киев). Я думаю, что у руководителей наших в голове что-то созрело: «А, может, давай Семина вернем назад?»

О конфликте с бывшим генеральным директором клуба Ильей Геркусом

– Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я. Поэтому, либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот.

Об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова

– С Денисовым был разговор. Я сказал: «Игорь, потерпи сейчас немножко, потому что хорошо играет Баринов. Ты еще будешь играть, но сегодня будет выходить он». Были и какие-то контрактные вопросы. Игорь сам решил закончить.

О том, что нужно «Локомотиву» для победы в Лиге чемпионов

– Наверное, это очень просто: нужны игроки уровня АПЛ, четыре-пять позиций должны быть топ-игроки европейского, мирового уровня.