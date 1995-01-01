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    Семин – об уходе и возвращении в «Локомотив», конфликте с Геркусом, победе в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал интервью программе «Тает лед» с Алексеем Ягудиным на телеканале «Матч ТВ».

    «Бомбардир» выделил главное.

    О своем уходе и возвращении в «Локомотив»

    – Когда я уходил в 2010-м, не предполагал, что вернусь. Но потом я предъявил свои козыри, став чемпионом с «Динамо» (Киев). Я думаю, что у руководителей наших в голове что-то созрело: «А, может, давай Семина вернем назад?»

    О конфликте с бывшим генеральным директором клуба Ильей Геркусом

    – Я не люблю, когда в футбол вмешиваются люди, которые в нем понимают меньше, чем я. Поэтому, либо ты мне доверяй и спрашивай дальше, либо наоборот.

    Об уходе из клуба полузащитника Игоря Денисова

    – С Денисовым был разговор. Я сказал: «Игорь, потерпи сейчас немножко, потому что хорошо играет Баринов. Ты еще будешь играть, но сегодня будет выходить он». Были и какие-то контрактные вопросы. Игорь сам решил закончить.

    О том, что нужно «Локомотиву» для победы в Лиге чемпионов

    – Наверное, это очень просто: нужны игроки уровня АПЛ, четыре-пять позиций должны быть топ-игроки европейского, мирового уровня.

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +901

      den161 8 минут назад

      а почему бы нам самим не создавать таких топов мирового уровня... миранчуки какие то не стабильные.... может менять надо что то в системе?

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      Рейтинг: +192

      Mister_Tomsk > den161 4 минуты назад

      ты их школы и наши видел? вот у меня у знакомого, играет сын, техничен , играет не плохо, категория их вроде 13-14 лет группа. Так вот, и знаешь кто играет на соревнованиях, а он давит лавку? Парень, который вообще еле передвигается по полю. А сказать почему? У него родители его привозят на гелике, а мой друг своего возит на старенькой карине))) Все просто, бабки уже на начальном уровне решают и губят

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