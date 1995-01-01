Уткин: «Чалов в Англии – это иллюзия. Никто сейчас не купит его за реальные деньги»

Ведущий, журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию, что топ-клубы АПЛ интересуются нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

«Чалов в Англии – это иллюзия. Никто сейчас не купит Федора за реальные деньги. Информация о том, что кто-то смотрел и отказался, говорит лишь о том, что у Федора британский агент, и он его предлагает. Что, разумеется, реальная работа агента, но до перспективы сделки еще очень далеко.

Вместе с тем реальность или нет для Чалова оказаться в самой богатой лиге мира или вообще в топ-чемпионате – интересный кейс. Федор игрок вполне конкретного амплуа, его не надо думать, как использовать – он нападающий-завершитель, игрок острия, его просто берут или нет, без мучительных размышлений.

Выбор агента говорит об амбициях. Напомню, армейцы прежнего поколения вообще обходились без агентов в основном. Значит, парень сам всерьез хочет именно такой карьеры. Интересно, на какую работу над собой это его подвигнет.

Все остальное – рабочие понты посредника с одной стороны, и собственника игрока – клуба с другой. Тем не менее информация об отказах – это полуинформация. Как известно, Федор Чалов отказался жениться на Монике Беллуччи, а Холли Бэрри пока не рассматривает его как жениха.

Все это тоже правда. Как и то, что Федор видный парень», – написал Уткин в телеграме.