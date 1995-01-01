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    Уткин: «Чалов в Англии – это иллюзия. Никто сейчас не купит его за реальные деньги»

    Ведущий, журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал информацию, что топ-клубы АПЛ интересуются нападающим ЦСКА Федором Чаловым.

    «Чалов в Англии – это иллюзия. Никто сейчас не купит Федора за реальные деньги. Информация о том, что кто-то смотрел и отказался, говорит лишь о том, что у Федора британский агент, и он его предлагает. Что, разумеется, реальная работа агента, но до перспективы сделки еще очень далеко.

    Вместе с тем реальность или нет для Чалова оказаться в самой богатой лиге мира или вообще в топ-чемпионате – интересный кейс. Федор игрок вполне конкретного амплуа, его не надо думать, как использовать – он нападающий-завершитель, игрок острия, его просто берут или нет, без мучительных размышлений.

    Выбор агента говорит об амбициях. Напомню, армейцы прежнего поколения вообще обходились без агентов в основном. Значит, парень сам всерьез хочет именно такой карьеры. Интересно, на какую работу над собой это его подвигнет.

    Все остальное – рабочие понты посредника с одной стороны, и собственника игрока – клуба с другой. Тем не менее информация об отказах – это полуинформация. Как известно, Федор Чалов отказался жениться на Монике Беллуччи, а Холли Бэрри пока не рассматривает его как жениха.

    Все это тоже правда. Как и то, что Федор видный парень», – написал Уткин в телеграме.

    • В прошлом сезоне Чалов стал лучшим бомбардиром РПЛ, забив 15 голов в 30-ти матчах.
    • Transfermаrkt оценивает россиянина в 16 миллионов евро.
    • Контракт 21-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 2022 года.

    Источник: Телеграм-канал Василия Уткина

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +9967

      Garrincha58 28 минут назад

      что ему там делать если даже более талантливый Альваро Мората не смог там заиграть то и Чалову там делать нечего

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2169

      paracetamol 1 час назад

      В Сан Марину купят.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9967

      Garrincha58 > paracetamol 30 минут назад

      там нет АПЛ а они все туда хотят да ещё в клубы первой пятёрке и чтобы зарплата была не меньше чем в России и чтобы тренироваться не больше чем в России поэтому вряд ли он там окажется я имею в виду АПЛ

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