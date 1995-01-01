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    Клопп против ухода Ловрена в «Милан» дешевле, чем за 25 милионов

    «Милан» интересуется защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном.

    Английский клуб установил на хорвата стоимость в размере 25 миллионов евро. Миланцы пытаются сбить цену, но мерсисайдцы не собираются ее опускать.

    Кроме того, против ухода футболиста выступил главный тренер команды Юрген Клопп. Немецкий специалист оценивает его как лидера раздевалки и полезного центрального защитника в длительном сезоне в нескольких турнирах. Клопп также не хочет, чтобы Ловрен не ушел за низкую цену.

    • Ловрен выступает за «Ливерпуль» с 2014 года.
    • Контракт хорвата рассчитан до июня 2021 года.
    • В составе ливерпульцев хорват в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов.

    Источник: Calciomercato

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5923

      Asbjorn 1 час назад

      Его бесплатно отдавать надо

      0
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    • ...
      Рейтинг: +317

      _MATRIX_ 1 час назад

      "Лидер раздевалки"

      Даже так :-)

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