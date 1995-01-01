Клопп против ухода Ловрена в «Милан» дешевле, чем за 25 милионов

«Милан» интересуется защитником «Ливерпуля» Деяном Ловреном.

Английский клуб установил на хорвата стоимость в размере 25 миллионов евро. Миланцы пытаются сбить цену, но мерсисайдцы не собираются ее опускать.

Кроме того, против ухода футболиста выступил главный тренер команды Юрген Клопп. Немецкий специалист оценивает его как лидера раздевалки и полезного центрального защитника в длительном сезоне в нескольких турнирах. Клопп также не хочет, чтобы Ловрен не ушел за низкую цену.