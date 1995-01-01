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    Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»

    Сегодня утром «Барселона» провела тренировку. В занятии принял участие новичок команды Антуан Гризманн.

    Нападающий перешел в каталонский клуб из «Атлетико» за 120 миллионов евро.

    Француз заключил с «Барселоной» контракт сроком до 2024 года. В соглашение включен пункт об отступных в размере 800 миллионов евро.

    В воскресенье, 14 июля, каталонцы провели презентацию 28-летнего футболиста.

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +901

      den161 2 часа назад

      ипать событие.... когда первый раз посрет тоже напишите

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