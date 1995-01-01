Гризманн провел первую тренировку в «Барселоне»

Сегодня утром «Барселона» провела тренировку. В занятии принял участие новичок команды Антуан Гризманн.

Нападающий перешел в каталонский клуб из «Атлетико» за 120 миллионов евро.

Француз заключил с «Барселоной» контракт сроком до 2024 года. В соглашение включен пункт об отступных в размере 800 миллионов евро.

В воскресенье, 14 июля, каталонцы провели презентацию 28-летнего футболиста.