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    Гризманн: «Месси как Леброн Джеймс в баскетболе»

    Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн высказался о капитане своей новой команды Лионеле Месси.

    «На Месси равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде – это невероятное счастье. Месси будет легендой для моего сына и моих внуков. Он как Леброн Джеймс в баскетболе», – сказал Гризманн.

    • В прошлом сезоне 32-летний Месси провел за «Барселону» 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.
    • Каталонский клуб объявил о трансфере Гризманна в пятницу. Контракт с футболистом рассчитан до 2024 года.

    Гризманн – о трансфере в «Барселону»: «Это новый вызов. Попытка стать лучше, не находиться в зоне комфорта»

    Источник: Goal.com

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    Сегодня, 10:27
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6884

      KLIM777 59 минут назад

      при заходе в хату нормально подлизал смотрящему))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      orzy 2 часа назад

      Во первых легенда в баскетболе Майкл Джордан. А легенда в футболе Пеле и Марадона

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3732

      la verdad 2 часа назад

      Правильно начал :) Не побрезговал:)))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +257

      Ашет Арбузян 2 часа назад

      Коби лучше
      Пошел профподлиз

      1
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