Гризманн: «Месси как Леброн Джеймс в баскетболе»

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн высказался о капитане своей новой команды Лионеле Месси.

«На Месси равняется каждый футболист. Играть с ним в одной команде – это невероятное счастье. Месси будет легендой для моего сына и моих внуков. Он как Леброн Джеймс в баскетболе», – сказал Гризманн.

В прошлом сезоне 32-летний Месси провел за «Барселону» 50 матчей, забил 51 гол и сделал 22 результативные передачи.

Каталонский клуб объявил о трансфере Гризманна в пятницу. Контракт с футболистом рассчитан до 2024 года.

Гризманн – о трансфере в «Барселону»: «Это новый вызов. Попытка стать лучше, не находиться в зоне комфорта»