Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал трансфер в клуб из «Атлетико».
«Всегда трудно покинуть дом, где тебе комфортно, где есть твоя семья, твои друзья и коллеги. Я испытываю только восхищение и уважение к этому клубу. Я отдавал все на поле от начала и до конца. Мне не стыдно.
Это новый вызов. Попытка стать лучше, не находиться в зоне комфорта. Быть полезным команде и пытаться выиграть Кубок Испании, Примеру, Лигу чемпионов», – сказал Гризманн.
- «Барселона» объявила о трансфере игрока в пятницу. Контракт с футболистом рассчитан до 2024 года.
- Сегодня прошла презентация Гризманна на «Камп Ноу».