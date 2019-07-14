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    Гризманн – о трансфере в «Барселону»: «Это новый вызов. Попытка стать лучше, не находиться в зоне комфорта»

    Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал трансфер в клуб из «Атлетико».

    «Всегда трудно покинуть дом, где тебе комфортно, где есть твоя семья, твои друзья и коллеги. Я испытываю только восхищение и уважение к этому клубу. Я отдавал все на поле от начала и до конца. Мне не стыдно.

    Это новый вызов. Попытка стать лучше, не находиться в зоне комфорта. Быть полезным команде и пытаться выиграть Кубок Испании, Примеру, Лигу чемпионов», – сказал Гризманн.

    • «Барселона» объявила о трансфере игрока в пятницу. Контракт с футболистом рассчитан до 2024 года.
    • Сегодня прошла презентация Гризманна на «Камп Ноу».

    Источник: Marca

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    14.07.2019 23:43
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