Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал трансфер в клуб из «Атлетико».

«Всегда трудно покинуть дом, где тебе комфортно, где есть твоя семья, твои друзья и коллеги. Я испытываю только восхищение и уважение к этому клубу. Я отдавал все на поле от начала и до конца. Мне не стыдно.

Это новый вызов. Попытка стать лучше, не находиться в зоне комфорта. Быть полезным команде и пытаться выиграть Кубок Испании, Примеру, Лигу чемпионов», – сказал Гризманн.