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    Семак: «Нужно сперва сократить количество игроков, а затем усиливать позиции. Работы очень много»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о текущем составе команды.

    – Что с Краневиттером и Нобоа? Каково их будущее?

    – Кристиан в заявке на сезон, он готовится вместе с командой. На данном этапе это все. Если будут варианты, то будет известно. Нобоа готовится к каждому матчу, когда будет нужно – выйдет и поможет. Что касается Краневиттера, то клуб подыскивает для него варианты трудоустройства. Пока его не заявляли для участия в РПЛ.

    – Есть ощущение, что «Зениту» не хватает пасующего полузащитника в центре поля. Ищете ли вы усиление на эту позицию?

    – Идем небольшими шажочками вперед. Вы знаете, что очень большое количество игроков было и есть на контрактах с клубом. Нужно сперва сократить количество игроков, затем усиливать позиции, которые нуждаются в этом. Работы очень много. Если будет возможность взять более сильного игрока, мы возьмем. Знаем, чего хотим и куда двигаться, но процесс идет не так быстро как хотелось бы.

    – Что можете сказать по поводу возможности выходить на поле у молодых игроков — Мусаева, Прохина и Мостового?

    – Мусаев был в заявке на игру [с «Тамбовом»], он работает вместе с командой. Что касается Прохина и Мостового, то будем смотреть. Будет зависеть от того, как быстро сумеем определиться с составом, который будет у нас в заявке в на сезон. Вопрос ожидания от того, что у нас будет, кто уйдет, кто останется, сколько будет игроков.

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    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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