Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал трансфер в каталонский клуб из «Атлетико».

О решении перейти в «Барселону»

Я делал разные плохие вещи в своей жизни. Немного, но важных. Я никогда не сожалел об этом, потому что это было тем, что я хотел сделать в те моменты. Хотел показать то, чего нельзя увидеть. Я не проявил неуважения ни к одной стороне. В конце концов, мы вместе. Я хочу носить эту футболку. Если нужно просить прощения, я попрошу его на поле. Мне лучше говорить там.

О Месси

Я рад тому, что могу выпить с ним матэ [южноамериканский напиток – прим. «Бомбардира»] (смеется). Это станет легендой для моего сына, для детей моего сына. Очень приятно играть с ним.