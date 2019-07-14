Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?
    2 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    3 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?

    Гризманн – о трансфере в «Барселону»: «Хочу носить эту футболку. Если нужно просить прощения, попрошу его на поле»

    Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал трансфер в каталонский клуб из «Атлетико».

    О решении перейти в «Барселону»

    Я делал разные плохие вещи в своей жизни. Немного, но важных. Я никогда не сожалел об этом, потому что это было тем, что я хотел сделать в те моменты. Хотел показать то, чего нельзя увидеть. Я не проявил неуважения ни к одной стороне. В конце концов, мы вместе. Я хочу носить эту футболку. Если нужно просить прощения, я попрошу его на поле. Мне лучше говорить там.

    О Месси

    Я рад тому, что могу выпить с ним матэ [южноамериканский напиток – прим. «Бомбардира»] (смеется). Это станет легендой для моего сына, для детей моего сына. Очень приятно играть с ним.

    • «Барселона» объявила о трансфере игрока в пятницу. Контракт с футболистом рассчитан до 2024 года.
    • Информация о возможном переходе Гризманна в каталонский клуб появилась в зимнее трансферное окно. Тогда футболист решил остаться в «Атлетико».

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:20
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79061
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    72461
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru