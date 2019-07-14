Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн прокомментировал трансфер в каталонский клуб из «Атлетико».
О решении перейти в «Барселону»
Я делал разные плохие вещи в своей жизни. Немного, но важных. Я никогда не сожалел об этом, потому что это было тем, что я хотел сделать в те моменты. Хотел показать то, чего нельзя увидеть. Я не проявил неуважения ни к одной стороне. В конце концов, мы вместе. Я хочу носить эту футболку. Если нужно просить прощения, я попрошу его на поле. Мне лучше говорить там.
О Месси
Я рад тому, что могу выпить с ним матэ [южноамериканский напиток – прим. «Бомбардира»] (смеется). Это станет легендой для моего сына, для детей моего сына. Очень приятно играть с ним.
- «Барселона» объявила о трансфере игрока в пятницу. Контракт с футболистом рассчитан до 2024 года.
- Информация о возможном переходе Гризманна в каталонский клуб появилась в зимнее трансферное окно. Тогда футболист решил остаться в «Атлетико».