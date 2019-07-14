«Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на Дани Алвеса

Защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.
По информации Mundo Deportivo, на 36-летнего бразильца претендуют три клуба: «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал».
Футболист этим летом ушел из «ПСЖ». Сообщалось, что он хотел бы вернуться в «Барселону».
- Дани Алвес выступал за каталонский клуб с 2008 по 2016 годы.
- В прошлом сезоне он провел 23 матча в чемпионате Франции, забив один гол и сделав семь результативных передач.
- Алвес – самый титулованный игрок в истории. У него 40 трофеев.