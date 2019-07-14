«Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на Дани Алвеса

Защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Mundo Deportivo, на 36-летнего бразильца претендуют три клуба: «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

Футболист этим летом ушел из «ПСЖ». Сообщалось, что он хотел бы вернуться в «Барселону».