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    «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал» претендуют на Дани Алвеса

    Защитник Дани Алвес может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    По информации Mundo Deportivo, на 36-летнего бразильца претендуют три клуба: «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Арсенал».

    Футболист этим летом ушел из «ПСЖ». Сообщалось, что он хотел бы вернуться в «Барселону».

    • Дани Алвес выступал за каталонский клуб с 2008 по 2016 годы.
    • В прошлом сезоне он провел 23 матча в чемпионате Франции, забив один гол и сделав семь результативных передач.
    • Алвес – самый титулованный игрок в истории. У него 40 трофеев.

    Источник: Mundo Deportivo

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