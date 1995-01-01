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    Сантос, Жирков и Ерохин – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Тамбовом»

    Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Тамбова» на матч 1-го тура российской Премьер-лиги.

    Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Зенит»: Лунев, Сантос, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Дриусси, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Нобоа, Сутормин, Мусаев, Мак, Ригони, Барриос, Джорджевич.

    «Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.

    Запасные: Сугробов, Рыбин, Кулик, Кленкин, Чернышов, Бенито, Усман, Костюков.

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      Аден 10 минут назад

      Тамбов удачи, дави бомжей.

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