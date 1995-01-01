Сантос, Жирков и Ерохин – в стартовом составе «Зенита» на матч с «Тамбовом»

Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Тамбова» на матч 1-го тура российской Премьер-лиги.

Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Зенит»: Лунев, Сантос, Иванович, Смольников, Ракицкий, Жирков, Оздоев, Ерохин, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Кержаков, Рыбиков, Терентьев, Мевля, Маммана, Нобоа, Сутормин, Мусаев, Мак, Ригони, Барриос, Джорджевич.

«Тамбов»: Шелия, Ойеволе, Таказов, Тетрашвили, Осипенко, Маркелов, Чуперка, Карасев, Килин, Мамтов, Аппаев.

Запасные: Сугробов, Рыбин, Кулик, Кленкин, Чернышов, Бенито, Усман, Костюков.