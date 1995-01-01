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    Гендиректор «Сочи»: «VAR не допустит ошибок, которые были в игре со «Спартаком»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился впечатлениями от дебюта клуба в российской Премьер-лиги.

    В матче 1-го тура команда играла в гостях со «Спартаком» и уступила со счетом 0:1, пропустив гол в самой концовке.

    • По мнению арбитра Игоря Федотова, «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил.
    • Бывший судья Сергей Хусаинов сообщил, что в ворота московской команды не был поставлен пенальти в первом тайме.

    «Вчера была хорошая игра, надо было использовать свои моменты и выигрывать, вышли с хорошим настроем.

    Считаю, пенальти в первом тайме был. Все, и я тоже, считают, что гол был забит с нарушением правил. Конечно, я за применение VAR, тогда не будет таких ошибок», – сказал Рубашко.

    Судья Федотов: «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил. При VAR гол могли отменить»

    Экс-судья Хусаинов: «В ворота «Спартака» в матче с «Сочи» не поставили чистый пенальти»

    Источник: ТАСС

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +783

      klim2m 17 минут назад

      В пользу газовых обязательно просмотрят и увидят, а коснись других просто смотреть не будут ))))) Вар сам окуеет ))))

      0
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      Рейтинг: +5469

      mihail200606 18 минут назад

      Вар.. Вам вон поросята все объяснили - футбольный бог это оказывается на их стороне..

      0
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      Рейтинг: +3435

      APchelov 25 минут назад

      От слепых москалёвых VAR не спасёт

      0
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      Рейтинг: +913

      sidul1 31 минуту назад

      Пока не до VAR, главное лимит. На такой футбол не хочу ходить, Дзюба и Ионов звезды, дождались. Теперь чемпионат дно и сборная, видно только радует Путина.

      0
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      Рейтинг: +783

      klim2m > sidul1 15 минут назад

      так и не ходи сиди и д рочи на дом 2)))) а Ионова не тронь))

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