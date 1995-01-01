Гендиректор «Сочи»: «VAR не допустит ошибок, которые были в игре со «Спартаком»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился впечатлениями от дебюта клуба в российской Премьер-лиги.

В матче 1-го тура команда играла в гостях со «Спартаком» и уступила со счетом 0:1, пропустив гол в самой концовке.

По мнению арбитра Игоря Федотова , «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил.

, «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил. Бывший судья Сергей Хусаинов сообщил, что в ворота московской команды не был поставлен пенальти в первом тайме.

«Вчера была хорошая игра, надо было использовать свои моменты и выигрывать, вышли с хорошим настроем.

Считаю, пенальти в первом тайме был. Все, и я тоже, считают, что гол был забит с нарушением правил. Конечно, я за применение VAR, тогда не будет таких ошибок», – сказал Рубашко.

Судья Федотов: «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил. При VAR гол могли отменить»

Экс-судья Хусаинов: «В ворота «Спартака» в матче с «Сочи» не поставили чистый пенальти»