Гендиректор «Сочи»: «VAR не допустит ошибок, которые были в игре со «Спартаком»

В пользу газовых обязательно просмотрят и увидят, а коснись других просто смотреть не будут ))))) Вар сам окуеет ))))
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился впечатлениями от дебюта клуба в российской Премьер-лиги.
В матче 1-го тура команда играла в гостях со «Спартаком» и уступила со счетом 0:1, пропустив гол в самой концовке.
- По мнению арбитра Игоря Федотова, «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил.
- Бывший судья Сергей Хусаинов сообщил, что в ворота московской команды не был поставлен пенальти в первом тайме.
«Вчера была хорошая игра, надо было использовать свои моменты и выигрывать, вышли с хорошим настроем.
Считаю, пенальти в первом тайме был. Все, и я тоже, считают, что гол был забит с нарушением правил. Конечно, я за применение VAR, тогда не будет таких ошибок», – сказал Рубашко.
Судья Федотов: «Спартак» забил «Сочи» с нарушением правил. При VAR гол могли отменить»
Экс-судья Хусаинов: «В ворота «Спартака» в матче с «Сочи» не поставили чистый пенальти»