Mundo Deportivo: налоговая служба Испании требует у Неймара 35 миллионов евро

Налоговая служба Испании обязала нападающего «ПСЖ» Неймара к выплате многомиллионной суммы после расследования по поводу его четырехлетнего проживания в стране и трансфера из «Барселоны» в парижский клуб.

По информации Mundo Deportivo, испанское казначейство требует от футболиста примерно 35 миллионов евро. Если бразилец не согласится заплатить, данная сумма может быть конфискована через суд.

В марте прошлого года сообщалось, что налоговики расследуют переход форварда в «ПСЖ» и получение им бонуса от «Барселоны» за продление контракта. Неймар перешел в «ПСЖ» в конце августа 2017 года, но до этого он за тот год провел в Барселоне более 183 дней и поэтому должен был зарегистрировать весь свой годовой доход как налоговый резидент Испании.

Как выяснилось, «ПСЖ» передал в испанскую налоговую контракт нападающего, но с перечеркнутыми цифрами. Казначейство также запросило всю документацию по этому делу в суде социальной инстанции №15 Барселоны, который рассматривает спор между клубом и Неймаром по поводу долгов, запрошенных бразильцем у каталонской команды после своего ухода.

Кроме всего прочего, несколько дней назад налоговые органы Бразилии заблокировали 36 объектов Неймара на сумму почти 16 миллионов евро, так как по игроку идет расследование по обвинению в мошенничестве. Также расследуется бонус в размере 40 миллионов евро, которые нападающий получил от «Барселоны» при переходе из «Сантоса» в 2013 году.